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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Okan Buruk: Rafael Leao'nun iyi iş yaptığını düşünüyorum

        Okan Buruk: Rafael Leao'nun iyi iş yaptığını düşünüyorum

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray, evinde konuk ettiği Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Rafael Leao için, "Leao'nun iyi iş yaptığını düşünüyorum. Oyun içerisinde gayretliydi, bire birleri oynadı, golde asisti yaptı." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 01:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Leao'nun iyi iş yaptığını düşünüyorum"

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park Stadyumu'nda Barcelona'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar zorlu mücadede 1-0 öne geçmesine karşın skoru koruyamadı ve İspanyol devine 4-1 mağlup oldu.

        Zorlu mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısında maçı değerlendirdi.

        İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

        "Avrupa'nın en formda takımı Barcelona'ya karşı oynamak, kendi stadımızda bu atmosferi yaşamak ve onlara karşı bir galibiyet alabilmek için çok heyecanlıydık. Maça iyi başladığımızı düşünüyorum; yani ilk yarının büyük bir bölümünde istediklerimizi yaptık. 1-0 öne geçtik, bu bizim için önemliydi. Devamında ikinci golü attık ama sayılmayan bir gol oldu. Bu tabii ki biraz oyun içerisinde mentali düşürüyor."

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        "BUGÜN İLK DEFA BAZI OYUNCULARIM BİR ARADA OYNADI"

        İki tane şey var tabii ki. Birincisi; çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bu takımın ilk 11'indeki sekiz oyuncu, şampiyon olan İspanya Milli Takımı'nın da oyuncusu. Gerçekten birbirlerini ezberlemiş, makineleşmiş oyuncular. Onlara karşı oynamak kolay değil. İkincisi; Kasımpaşa maçında sonradan oyuna giren oyuncularımız ve sakatlıktan çıkan isimlerimiz yavaş yavaş döndü. Yeni gelen oyuncularımızla birlikte yeni bir sürecin içerisindeyiz. Bugün ilk defa bazı oyuncularım bir arada oynadı. Tabii ki oyuncularımızın birbirini daha çok tanıması gerekiyor. Bu da bir süreç. Bu süreç içerisinde bu kadar güçlü bir takıma karşı oynamak ve belli dakikalarda iyi işler yapmak, daha iyisini yapabileceğimizi de gösteriyor. Bundan sonraki maçlarda çok daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum.

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        "LEAO'NUN İYİ İŞ YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

        Ben oyun içerisinde Leao'nun iyi iş yaptığını düşünüyorum. Oyun içerisinde gayretliydi, bire birleri oynadı, golde asisti yaptı. Tabii ki bu kadar iyi bir takıma karşı oynarken savunmaya da daha çok yardım etti. Leroy Sane'ye gelince; tabii ki 3-1'den sonra oyuna girdi. Onun oyuna girdiği anlar, takımın oyundan daha çok düştüğü bir bölümdü. O yüzden kendisini değerlendirmek için bu maçı ölçü almamak lazım ama onlara çok güveniyoruz. Takıma katkı vermek için en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Onlarla çalışmaktan dolayı mutluyum.

        "ABDÜLKERİM'İ DE DİNLENDİRMEK GEREKİYOR"

        "Bazen rakibin oynadığı oyuna göre maç maç bu değişiklikleri yapacağız. Barış Alper Yılmaz ve Ismail Jakobs'un performansından memnunum. Diğer oyuncularımız da bizim oyuncularımız. Bu rotasyonları çok fazla yapacağız. Abdülkerim de bizim için önemli bir oyuncu. Bazen onu da dinlendirmek önemli oluyor."

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        #Okan Buruk
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