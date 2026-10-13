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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Barcelona maçı canlı anlatım - Maç Skoru ve Önemli Pozisyonlar (UEFA Şampiyonlar Ligi)
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        Galatasaray - Barcelona maçı canlı anlatım - Maç Skoru ve Önemli Pozisyonlar (UEFA Şampiyonlar Ligi)

        UEFA Şampiyonlar Ligi lig formatının ikinci haftasında Galatasaray sahasında İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya geliyor. İlk maçında Sporting'e 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, taraftarlarının da desteğiyle ilk puanlarını almayı hedefliyor... Galatasaray'da Wilfried Singo; Barcelona'da ise Raphinha sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor. Teknik direktör Okan Buruk da, Galatasaray'ın başında 150. galibiyetini hedefliyor... İşte iki takımın 11'leri ve Galatasaray-Barcelona maçının canlı anlatımı...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 10:07 Güncelleme:
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        Dev maçta heyecan sürüyor!

        STAT: RAMS Park

        HAKEM: Marco Guida

        SAAT: 22.00

        YAYIN: TRT 1

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta karşılaşmasında İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya geliyor...

        DEVRE ARASI!

        Mücadelede ilk yarı 1-1 sona eriyor

        BARCELONA EŞİTLİĞİ YAKALADI!

        Barcelona Joao Cancelo'nun attığı gol ile 1-1'lik beraberliği yakalıyor. Barcelona atağında Galatasaray savunmasının ceza sahası yayında uzaklaştırmak isterken Dani Olmo'nun ayak koyduğu topta Joao Cancelo bir anda ceza sahası sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Joao Cancelo sol çaprazda sağ ayağıyla plase vuruşla topu ağlara gönderiyor.

        GOL İPTAL!

        Galatasaray'ın 34. dakikada Barış Alper Yılmaz ile bulduğu ikinci gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal ediliyor!

        ÖNE GEÇİYORUZ!

        Galatasaray Alexey Batrakov'un attığı gol ile Barcelona karşısında 1-0 öne geçiyor. Sol kanattan hızla ilerleyen Rafael Leao geriye doğru yerden çevirdiği topta Alexey Batrakov ceza sahasında yaptığı yerden vuruşta savunmayada çarpan top sol köşeden ağlarla buluşuyor.

        YAMAL UZAKTAN DENEDİ

        Lamine Yamal'ın ceza sahası yayından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

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        MAÇ BAŞLADI!

        Galatasaray - Barcelona maçında ilk düdük geldi!

        İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        Galatasaray: Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Jakobs, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen.

        Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Fermin, Yamal, Gordon, Olmo.

        GALATASARAY KAFİLESİ STADYUMA GELDİ

        Galatasaray takım otobüsü, Barcelona mücadelesi için RAMS Park'a ulaştı.

        BARCELONA'DAN PAYLAŞIM

        Barcelona sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı: 'Gürültülü olacak'

        ALİ SAMİ YEN HAZIR

        Galatasaray sosyal medya hesabı, 'Ali Sami Yen hazır' paylaşımı yaptı.

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        MAÇA 4 SAAT KALA 2 TAKIMDA SON DURUM

        HT Spor muhabiri Çağatay Çelik, Galatasaray-Barcelona maçı öncesi saat 18.00 itibariyle 2 takımın son durumunu aktardı.

        PARÇALI FORMA TERCİHİ

        Galatasaray, Barcelona karşısında parçalı forma ile sahaya çıkacak.

        G.SARAY'DAN BARCELONA'YA DOSTLUK YEMEĞİ

        Galatasaray Yönetimi, mücadele öncesinde İspanyol ekibinin yöneticilerini Galatasaray Adası’nda düzenlenen dostluk yemeğinde konuk etti.

        İLK 11 TERCİHLERİ NASIL OLACAK?

        HT Spor muhabiri Çağatay Çelik, Galatasaray-Barcelona maçı öncesi iki takımın muhtemel 11 tercihlerini açıkladı.

        STADA GİRİŞLER 19.00'DA BAŞLAYACAK

        RAMS Park'ın kapıları 19.00'da taraftarlara açılacak.

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        İŞTE SON GELİŞMELER!

        HT Spor muhabiri Çağatay Çelik, Galatasaray-Barcelona maçı öncesi son detayları aktardı.

        GALATASARAY BARCELONA MUHTEMEL 11'LER

        Galatasaray: Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim, Jakobs (Eren), Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen.

        Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Fermin, Anthony Gordon, Gabriel Jesus.

        SINGO SAKATLIĞI SEBEBİYLE OYNAMAYACAK

        Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

        Sağlık durumundan dolayı bir süredir takımdan uzak kalan ve bireysel çalışmalar yapan Singo, Barcelona karşısında oynayamayacak.

        Ayrıca Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için yarın mücadelede yer alamayacak.

        İLKAY GÜNDOĞAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

        Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, eski takımına karşı maça çıkabilir.

        Barcelona'da 2023-2024 sezonunda forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un kendisine şans vermesi halinde eski takımına karşı forma giyecek.

        İlkay, söz konusu sezonda İspanya temsilcisiyle 51 maçta 5 gol kaydetmişti.

        DEVLER LİGİ'NDE SON 10 MAÇ İÇ SAHA MAÇINDA 4 GALİBİYET ALDI

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 iç saha maçının 4'ünden galibiyetle ayrıldı.

        Sarı-kırmızılılar, 26 Kasım 2019 tarihinde Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçla başlayan süreçte sahasında oynadığı Şampiyonlar Ligi maçlarında 4'er galibiyet ile beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

        Söz konusu karşılaşmalarda 18 kez ağları sarsan Galatasaray, 14 kez de kalesinde gol gördü.

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        AVRUPA KUPALARINDA SON 11 İÇ SAHA MAÇINDA SADECE 1 KEZ MAĞLUP OLDU

        Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 11 maçta sadece 1 kez yenildi.

        UEFA Avrupa Ligi'nin 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yendiği maçla başlayan süreçte Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı iç saha maçlarında 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

        "Cimbom" bu dönemde sadece Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup oldu.

        OKAN BURUK, G.SARAY'DA 150. GALİBİYETİNİ HEDEFLİYOR

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetini Barcelona karşısında almak istiyor.

        Sarı-kırmızılı takımın başına 2022-2023 sezonunda gelen Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olduğu dönemde tüm kulvarlarda 211 maçta 149 galibiyet, 29 beraberlik ve 33 mağlubiyet yaşadı.

        BARCELONA'DA EKSİKLER

        Barcelona'da maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.

        Brezilyalı yıldız Raphinha, İsveçli futbolcu Roony Bardghji ve Danimarkalı oyuncu Andreas Christensen, sakatlıkları sebebiyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

        Ayrıca sakatlığı nedeniyle sezon başından beri forma giyemeyen ve takımla antrenmanlara yeni başlayan Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un oynaması beklenmiyor.

        BARCELONA 9 MAÇTA 39 GOL ATTI

        Barcelona, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 9 maçta 39 gol kaydetti.

        Sezon başından beri 8 LaLiga ve 1 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan İspanya devi, bu müsabakalarda 39 kez ağları sarsarken sadece 8 gol yedi.

        Söz konusu tüm maçlarını kazanan Barcelona, ayrıca bu müsabakalarda 4 kez kalesini gole kapadı.

        BARCELONA'NIN SON 44 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA GOL OLDU

        Barcelona'nın çıktığı son 44 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında en az 1 gol atıldı.

        Son olarak 23 Kasım 2021 tarihinde konuk ettiği Portekiz ekibi Benfica ile 0-0 berabere kalan İspanya devinin sonraki 44 "Devler Ligi" maçında en az 1 gol oldu.

        Barcelona, söz konusu maçlarda 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

        Bu dönemki maçların 7'sinde ağları sarsamayan İspanya ekibi, 6 kez de kalesini gole kapadı.

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        GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçı, bu akşam saat 22.00'de başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak dev mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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        #şampiyonlar ligi
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