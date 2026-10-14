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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Barcelona'ya 4-1 yenilen Galatasaray, "Devler Ligi"nde puanla tanışamadı!

        Barcelona'ya 4-1 yenilen Galatasaray, "Devler Ligi"nde puanla tanışamadı!

        Galatasaray, Barcelona maçıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 2. mağlubiyetini aldı. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz takımı Sporting'e de 3-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu sonuçla 2. yenilgisini aldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 00:17 Güncelleme:
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Barcelona'ya 4-1 yenilen Galatasaray, organizasyonda henüz puanla tanışamadı.

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        "Devler Ligi"nde sezona deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 kaybederek giren sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftada İspanya'nın Barcelona takımını konuk etti.

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        Sarı-kırmızlılar, ilk yarısı 1-1 sona eren müsabakadan 4-1’lik skorla mağlup ayrıldı. Galatasaray, bu sonuçla 2. yenilgisini aldı.

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        Aslan, Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında 21 Ekim’de Fransa’da Lille ile mücadele edecek.

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