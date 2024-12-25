2024'te hayatını kaybeden ünlü isimler
2024 yılı, sanat dünyasında derin izler bırakan kayıplarla hatırlanacak bir yıl oldu
Yahya Kemal Beyatlı'nın poetik şiiri 'Sessiz Gemi'nin cümlelerinde olduğu gibi; "Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan"...
Veya
'Dondurmak Gaymak' filmindeki bir replikte olduğu gibi; "Dünya bir penceredir. Sırası gelen bakar, geçer'...
2024'te yaklaşık 62 milyon kişi hayatanı kaybederek o pencerenin önünden geçti. O kişiler arasında, Türkiye'deki ünlüler de vardı.
Geriye; rol aldıkları / yönettikleri filmleri / dizileri, seslendirdikleri şarkıları, yazdıkları kitapları bıraktılar.
SADULLAH CELEN (3 ŞUBAT)
'Şehnaz Tango' ve 'Yedi Numara' gibi birçok film ve dizinin yönetmenliğini üstlenen Sadullah Celen, 64 yaşında hayata veda etti.
AYLA ALGAN (4 OCAK)
Ayla Algan, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 86 yaşında yaşamını yitirdi.
YÜKSEL UZEL (7 OCAK)
Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Yüksel Uzel, Güney Afrika'da tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybetti.
SÜREYYA BERFE (9 OCAK)
Şair ve yazar Süreyya Berfe, çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaldığı bakım evinde 80 yaşında vefat etti.
ÇETİN KÖRÜKÇÜ (16 OCAK)
Türk sanat müziği sanatçısı Çetin Körükçü, kansere yenildi. Körükçü, 75 yaşındaydı.
HİKMET TAŞDEMİR (26 OCAK)
Yeşilçam filmlerinde 'kötü adam' rollerine damgasını vuran Hikmet Taşdemir, tedavi gördüğü hastanede hayatını 81 kaybetti.
BİRSEN KAYA (30 OCAK)
Türkiye'nin ilk kadın yönetmenlerinden, senarist ve yapımcı Birsen Kaya 81 yaşında hayatını kaybetti.
MARIO LEVI (31 OCAK)
'İstanbul Bir Masaldı', 'En Güzel Aşk Hikâyemiz', 'Bir Şehre Gidememek', 'Lunapark Kapandı' ve 'Size Pandispanya Yaptım' adlı kitapların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan Yahudi asıllı Türk edebiyat yazarı ve iletişim eğitmeni Mario Levi, 66 yaşında hayatını kaybetti.
FÜRUZAN(11 ŞUBAT)
Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden Füruzan (Feruze Çerçi), 92 yaşında hayatını kaybetti.
ERKAN ÖZERMAN (13 ŞUBAT)
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Türk prodüktör, organizatör ve sanatçı menajer, hayatını 86 yaşında kaybetti.
SEVDA FERDAĞ (17 ŞUBAT)
Uzun süredir hastalıklarla mücadele eden Yeşilçam döneminin ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ, 81 yaşında hayatını kaybetti.
TOLGA SAVACI (26 ŞUBAT)
Yaşamını uzun süredir ABD'de sürdüren Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetti.
GÜLENGÜL ARIEL (2 MART)
'Eşkıya' ve 'Av Mevsimi' filmlerinin de yapımcısı olan Gülengül Arlıel, 2017'de tehşisi konulan meme kanserinin nüksetmesi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.
EFE DEPREM (5 MART)
Efe Deprem, 5 Mart'ta geçirdiği motosiklet kazası sonrası 41 yaşında hayata veda etti.
KAYHAN YILDIZOĞLU (9 MART)
Duayen oyunculardan Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybetti.
ARİF KESKİNER (12 MART)
'Kapıcılar Kralı' ve 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Köşeyi Dönen Adam' gibi Türk Sineması'na damga vuran pek çok filmin yapımcılığını üstlenen, "Yeşilçam'ın Ağabeyi" olarak tanınan Arif Keskiner, 86 yaşında hayatını kaybetti.
ŞERİF BALDEMİR (17 MART)
Grup Laçin üyelerinden akordeon sanatçısı Şerif Baldemir, yaklaşık 2.5 aydır yoğun bakımda verdiği mücadeleyi 75 yaşında kaybetti.
BERKAY GÖKSU (18 MART)
Bir süredir kanser tedavisi gören, çocukluk yıllarında iki TV dizisinde rol alan Berkay Göksu, 33 yaşında hayatını kaybetti.
NEDİM SAATÇİ (21 MART)
Türk sanat müziği sanatçısı ve bestekâr İsmet Nedim Saatçi, 93 yaşında Almanya'nın başkenti Berlin'de vefat etti.
BAHAR ÖZTAN (21 Mart)
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak tanınan, uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Bahar Öztan 61 yaşında yaşamını yitirdi.
SEMİH TUNCER (23 MART)
Aranjör ve DJ Semih Tuncer, geçirdiği trafik kazası sebebiyle hayatını kaybetti.
TÜRKER İNANOĞLU (2 NİSAN)
Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı Türker İnanoğlu, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 87 yaşında vefat etti.
ÖMER ERDOĞDULAR (4 NİSAN)
Neyzen Ömer Erdoğdular, tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti.
ENGİN TEMİZER (5 NİSAN)
Yönetmen Engin Temizer, 76 yaşında vefat etti.
ŞAKİR ÖNER GÜNHAN (13 NİSAN)
Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.
EMİR YEŞİL (21 NİSAN)
Dolapdere Big Gang' grubunun eski solisti Emir Yeşil, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Yeşil, 43 yaşında hayata veda etti.
AYTEN GÖKÇER (14 MAYIS)
Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan usta oyuncu Ayten Gökçer, 84 yaşında hayata veda etti.
GÜLŞAH ÇOMOĞLU (29 MAYIS)
'Yüksek Sosyete', 'Behzat Ç., 'Unutma Beni' ve 'Kasaba Doktoru'nun aralarında yer aldığı birçok dizide rol alan Gülşah Çomoğlu, 38 yaşında bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü.
AHMET UĞURLU (30 MAYIS)
Uzun süredir kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında vefat etti.
FATMA KARANFİL (4 HAZİRAN)
Bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Fatma Karanfil, 72 yaşında hayatını kaybetti.
MURAT SOYDAN (11 HAZİRAN)
Yeşilçam'ın jönlerinden Murat Soydan, 83 yaşında vefat etti.
DEMET ERSOY (12 HAZİRAN)
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir otelin çatısından düşen tiyatrocu Demet Ersoy, 48 yaşında yaşamını yitirdi.
YILDIRIM YANILMAZ (17 Temmuz)
Yönetmen ve oyuncu Yıldırım Yanılmaz, 78 yaşında hayata veda etti.
ÖZLEM AKINÖZÜ (20 TEMMUZ)
Oyuncu Özlem Akınözü, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek 59 yaşında hayatını kaybetti.
ŞENER KÖKKAYA (21 TEMMUZ)
Oyuncu Şener Kökkaya, 82 yaşında, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.
FERİT EDGÜ (22 TEMMUZ)
'Sırtlan Payı', 'Hakkari'de Bir Mevsim' ve 'Bir Düşkünün Güncesi' gibi öykü, deneme ve roman alanındaki eserleriyle tanın Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti.
SALAHSUN HEKİMOĞLU (27 TEMMUZ)
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Salahsun Hekimoğlu, 74 yaşında hayatını kaybetti.
UĞUR TAŞDEMİR (28 TEMMUZ)
'Nicolas Cage'in sesi' olarak tanınan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir, geçirdiği rahatsızlık sonucu, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.
KENAN IŞIK (29 TEMMUZ)
Kenan Işık, 21 Mart 2014'te düşüp başını çarpmasının ardından komada yaşam mücadelesi veriyordu. Ünlü oyuncu, 10 yıl süren bu zorlu süreçten sonra, 76 yaşında hayatını kaybetti.
GENCO ERKAL (31 TEMMUZ)
Genco Erkal, bir süredir kan kanseriyle mücadele ediyordu. Usta oyuncu, 86 yaşında hayatını kaybetti.
GÜNAY KOSOVA (1 AĞUSTOS)
Yeşilçam filmlerinin yönetmeni Günay Kosova, Alzheimer hastalığına karşı verdiği mücadeleyi 82 yaşında kaybetti.
SEMA ÇEYREKBAŞI (5 AĞUSTOS)
SHOW TV'nin 'Sandık Kokusu' dizisinde rol alan Devlet Tiyatrosu sanatçısı Sema Çeyrekbaşı, 73 yaşında hayata veda etti.
AYDEMİR AKBAŞ (17 AĞUSTOS)
Bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu - senarist Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybetti.
TUNCAY AKÇA (17 AĞUSTOS)
'Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça, 60 yaşında hayatını kaybetti.
SEVİL ÜSTEKİN (27 AĞUSTOS)
Oyuncu Sevil Üstekin, 79 yaşında hayata veda etti.
AHU TUĞBA (1 EYLÜL)
Geçirdiği trafik kazasının ardından bir süre tedavi gören ünlü oyuncu Ahu Tuğba, 1 Eylül'de 69 yaşında hayatını kaybetti.
KAMURAN YARKIN (8 EYLÜL)
Şarkıcı Ferda Anıl Yarkın'ın babası bestekâr Kamuran Yarkın, 86 yaşında vefat etti.
MEHMET GÜLERYÜZ (9 EYLÜL)
Çağdaş Türk sanatının önde gelen isimlerinden ressam, yazar, yönetmen Mehmet Güleryüz, 9 Eylül'de 86 yaşında Paris'te hayatını kaybetti.
UMUT AVCI (9 EYLÜL)
Oyuncu Umut Avcı, 9 Eylül'de 44 yaşında hayatını kaybetti.
CAN SİNAN TEKGÜNDÜZ (18 EYLÜL)
Senarist Can Sinan Tekgündüz, 47 yaşında hayatını kaybetti.
METİN AROLAT (22 EYLÜL)
Metin Arolat, bir otelde sahne aldığı sırada bir anda yere yığıldı. 52 yaşındaki ünlü şarkıcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TOMRİS GİRİTLİOĞLU (23 EYLÜL)
İstanbu'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden senarist, yapımcı ve yönetmen Tomris Giritlioğlu 67 yaşında hayatını kaybetti.
HASAN YALNIZOĞLU (14 EKİM)
Dansçı, oyuncu, profesyonel güreşçi ve model Hasan Yalnızoğlu, 49 yaşında hayatını kaybetti.
VURAL ÇELİK (17 EKİM)
Oyuncu Vural Çelik, 17 Ekim'de evinde polis tarafından ölü olarak bulundu. Hayata; 51 yaşında veda eden Çelik'in ölüm nedeni ise kalp krizi olarak açıklandı.
SUPHİ TEKİNER (21 EKİM)
Türk sinema - tiyatro oyuncusu, senaryo yazarı ve yazarı Suphi Tekniker, 21 Ekim'de 84 yaşında hayata veda etti.
TEKİN TEMEL (23 EKİM)
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tekin Temel, 56 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
PELİN YORU (29 EKİM)
'Uygun Adım Aşk', 'Acar Kafadarlar', 'Kızım Nerede' ve 'Alev Alev' isimli dizilerde de rol alan Pelin Yoru, 42 yaşındayken hayata veda etti.
İRFAN ALIŞ (5 KASIM)
Alternatif rock grubu Peyk'in solisti İrfan Alış, 53 yaşında hayata veda etti.
SAMİM MERİÇ (23 KASIM)
Türk sinemasında pek çok filmde rol alan Samim Meriç, 84 yaşında vefat etti.
SAMİ ŞEKEROĞLU (24 KASIM)
Sinema emektarı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema Televizyon Bölümü kurucularından Prof. Dr. Sami Şekeroğlu, 87 yaşında hayata veda etti.
ŞERİF GÖREN (8 ARALIK)
Ünlü yönetmen Şerif Gören, tedavi gördüğü Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 80 yaşında hayatını kaybetti.
ANKARALI TURGUT (15 ARALIK)
Uzun süredir Akciğer kanseri tedavisi gören şarkıcı Ankaralı Turgut, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde 61 yaşında hayatını kaybetti.