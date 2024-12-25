Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Aziz milletim değerli milletvekili arkadaşlarım kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Tüm vatandaşlarıma yol ve dava arkadaşlarıma selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. 13 yıllık mücadelenin ardından muazzam bir zafere imza atan Suriyeli kardeşlerimi de hürmetle selamlıyorum. Zaferleri hayırlı mübarek olsun.

BALIKESİR'DEKİ PATLAMAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA Balıkesir'de hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Patlamayla ilgili tahkikat başlatıldı. Bir kez daha geçmiş olsun. Kazakistan'da düşen uçakla ilgili de dost iki ülkeye taziye dileklerimi iletiyorum. Balıkesir'de bir öğrenci minibüsünün geçişi ve öğrencilerin yolun karşısına geçtiği sırada yaşanan kazada da maalesef yoğun bakımda olanlar var. 20 küsur öğrencinin tedavisi sürüyor. Kendilerine Allah'tan şifa diliyorum.

REKLAM TAMAMLANAN BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ 2025 yılı bütçesinin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlı olmasını da temenni ediyorum. Cumhur İttifakı'mızın güçlenerek yoluna devam etmesinden dolayı bahtiyarım. CHP'YE TEPKİ: SGK BORÇLARINIZI TIPIŞ TIPIŞ ÖDEYECEKSİNİZ CHP'nin ülkeye dair hiçbir vizyonu yok. Bunların amacı şahsi iktidarlarını korumaktır. Borçları ödemek, sözleri tutmak gibi huyları yok. SGK'ya olan prim borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz. Kusura bakmayın,emeklinin, memurun, işçinin, öksüzün hakkını size konserlerde şarap turlarında yedirtmeyiz.

"YENİ ASGARİ ÜCRET HAYIRLI OLSUN" Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarını tamamladı. Asgari ücret tutarını 22 bin 104 TL olarak belirledik. Yeni asgari ücret hayırlı olsun. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözüne bir kez daha sadık kaldık. Asgari ücret son artışla birlikte 628 dolara çıkmış oldu. Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Duydum ki CHP bugün Meclis'e gelmeyecekmiş, yolları açık olsun.

"BİRAZ DAHA SABIRLA İYİ NETİCELER GÖRECEĞİZ" Çarklar dönüyor, büyümemiz 17 çeyrektir devam ediyor. Enflasyon düşüyor, ihracat yükseliyor, cari açık düşüyor, sanayide çarklar dönüyor, turizm rekora koşuyor. İnşallah 2025 bir önceki seneden daha iyi olacak. Veriler ekonominin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Biraz sabırla çok daha iyi neticeler göreceğiz. Popülizme düşmeden süreci yöneteceğiz.

Partimizi tekrar yüzde 50 bandına getirecek çalışmalar içerisindeyiz. Cumhur İttifakı olarak dayanışmamız devam ediyor. Kongre maratonumuz sürüyor. Kongrelerdeki heyecanı gördükçe Allah'a, şahsıma böyle yol arkadaşları bahşettiği için hamd ediyorum. "HEDEFİMİZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE" Kürtlerle olan ebedi kardeşliğimizi dinamitlemek isteyenleri aradan çekip alacağız. Terörsüz Türkiye hedefimizi, devletimizin uhdesinde bulunan tüm araçları kullanarak, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz.

"BİZE SIĞINANI ZALİME TESLİM ETMEDİK" Bize sığınanı zalime teslim etmedik. Zalim karşısında mazlumun yanında olduk. Baas özentisi muhalefet vicdan ve akıl tutulması yaşıyor. CHP'nin ırkçı nefretini unutmayız. Milletimiz ensar bilinci ile davrandı. Medeni dünyanın veremediği insanlık sınavını Türk milleti olarak biz vermeyi başardık. "ESED, CİBİLİYETİNE UYGUN ŞEKİLDE KAÇMIŞTIR" Suriye halkının derin acılarla verdiği mücadele Şam'ın özgürleşmesiyle zafere ulaşmıştır. Esed korkağı en yakınındakileri bile satarak cibiliyetine yakışır şekilde Suriye'den kaçmıştır. Suriye'de artık yeni bir sayfa açılmıştır. Uluslararası toplumun desteği olmadan savaş yorgunu Suriye'nin yükün altından kalkması mümkün değildir.

"HALEP BAŞKONSOLOSLUĞU'NU AÇIYORUZ" MİT Başkanımızı ve Dışişleri Bakanımızı Şam'a gönderdik. Büyükelçiliğimizi hemen faaliyete geçirdik. Yakında Halep Başkonsolosluğu'nu da hizmete açıyoruz. Suriye'nin kendini toparlaması için yeni yönetime katkı sunacağız. İhtiyaç olan her alanda Suriye'ye destek vereceğiz. "TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ORTADAN KALDIRACAĞIZ" Terör örgütlerinin başını ezmekte kararlıyız. Bölücü caniler ya silahlara veda edecekler ya da silahlarıyla birlikte Suriye topraklarına gömülecekler. Terör örgütünü ortadan kaldıracağız. Terör örgütü ve destekçilerinin nasıl bir hesabı varsa elbette bizim de bir hesabımız var.