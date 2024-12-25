Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok! İşte magnezyumun insan vücuduna etkileri!

MAGNEZYUMUN KABIZLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Magnezyum, kabızlığı tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan bir madde olup, magnezyum sitrat, hidroksit, oksit ve sülfat gibi çeşitli türleri bulunmaktadır.

Ara sıra ortaya çıkan kabızlık tedavisi için 400-500 miligram günlük dozlarda kullanılması tavsiye edilir. Ancak, fazla kullanımı yan etkilere neden olabileceğinden doktor kontrolünde tüketilmelidir.