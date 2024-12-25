Otoparkta cinayete kurban gitti! Komşusunun evinde kanlı ayakkabı bulundu
İstanbul Büyükçekmece'de yaşadığı 4 katlı binanın otoparkında silahla vurulmuş halde bulunan 42 yaşındaki Lojistik firması müdürü Bora Engin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri Engin'in aynı binadan komşusu ve sitenin yöneticisi olduğu öğrenilen M.N.O.'yu gözaltına aldı. Şüphelinin evinde kanlı ayakkabı ve yeni yıkanmış kıyafetler bulundu. İfadesinde "Yönetici olduğum için olayı duyunca otoparka gittim kanlar oradan gelmiş olabilir" dedi. Yapılan incelemede olay günü şüphelinin dışında kimsenin otoparka gitmediği tespit edildi
Kan donduran cinayet, dün Büyükçekmece'de sabah saatlerinde işlendi.
Şüphelinin otoparktan çıkış görüntüsü de ortaya çıktı
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan Bora Engin'in cansız bedeni apartmana ait otoparkta bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SİLAHLA VURULMUŞ
Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı otoparkta incelemelerde bulundu. Silahla vurulmuş halde bulunan Bora Engin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Engin'in, Tekirdağ'da lojistik şirketinde müdürlük yaptığı bilgisi edinildi.
HUSUMETLİ KOMŞU İLE 2 AY ÖNCE TARTIŞMIŞ
Kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçen olayla ilgili hemen çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri kısa sürede olayın bir cinayet olduğunu belirledi. Çalışmaların devamında Engin’in 2 ay önce sitede yönetici olan komşusu M.N.O. ile tartışma yaşadığı ve aralarında tehdit ve hakaretten şikayet kaydı olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine şüpheler site yöneticisine çevrildi. Ekipler incelenen kamera görüntülerinde de otoparka M.N.O.’nun aracından başka giriş çıkış yapan bir kişiyi tespit edemedi.
GÖZALTINA ALINDI
Elde edilen bulgular üzerine ekipler şüpheli M.N.O.’yu gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
KANLI AYAKKABI ELE GEÇİRİLDİ
Binanın yöneticisi olduğu şüphelinin adresinde yapılan aramada 1 adet kanlı ayakkabı, yeni yıkanmış kıyafet ve kardeşi adına kayıtlı 2 adet ruhsatlı tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Şüphelinin aracında da kan lekeleri olduğu belirlendi.
KANLI AYAKKABIYI BÖYLE SAVUNDU
İfadesinde "Ben bina yöneticisi olduğum için olayı duyunca otoparka indim, ayakkabımdaki kan o yüzden olmuştur" diyen M.N.O.’nun çelişkili ifadesi cinayet büro dedektiflerini inandıramadı. Otoparka kendisinden başka giriş çıkış tespit edilemeyen şüpheli M.N.O. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.