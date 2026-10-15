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        Haberler Dünyadan RJ Mitte'nin ölümüyle ilgili iddia: Annesi ve nişanlısı arasında seçim yapması istendi

        RJ Mitte'nin ölümüyle ilgili iddia: Annesi ve nişanlısı arasında seçim yapması istendi

        İntihar sonucu hayatını kaybeden 'Breaking Bad' oyuncusu RJ Mitte'nin, ölümünden önceki günlerde annesi ve nişanlısı arasında imkansız bir seçimle karşı karşıya kaldığı iddia edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 13:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Annesi ve nişanlısı arasında kaldı"

        Kendi hayatına son veren 'Breaking Bad' oyuncusu RJ Mitte'nin, ölümünden günler önce nişanlısı tarafından annesiyle kendisi arasında seçim yapmaya zorlandığı iddia edildi.

        TMZ'nin haberine göre Mitte, ölümünden önceki günlerde imkansız bir seçimle karşı karşıyaydı. Ailesine yakın birçok kaynak, hayal kırıklığına uğramış nişanlısının ona bir ültimatom verdiğini söyledi.

        "GERİLİM VARDI"

        Kaynaklara göre Mitte ile geçen yıl nişanlandığı Kennedy Suarez arasında artan bir gerilim vardı. Suarez, Mitte'nin annesinin ilişkilerine müdahale ettiğini düşünüyordu. Suaraz ve Mitte'nin annesi Dyna'nın arası iyi değildi. Suarez, Mitte'nin kendisinin tarafında yer almasını istiyordu.

        Öte yandan Mitte'nin, annesi Dyna ve kız kardeşi Lacianne ile son derece yakın bir ilişkisi vardı. Oyuncunun annesiyle ilişkisini kesmeye hiç niyetli olmaması, nişanlısıyla ilişkisinde ciddi sürtüşmelere neden oldu.

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        "İLİŞKİSİ ONU YIPRATTI"

        Mitte ve Suarez, 2020'de ilişkilerine başlamadan önce 10 yıl boyunca arkadaştılar. Bir yıl önce nişanlanan çiftin, Mitte'nin ölümünden bir hafta öncesine kadar hâlâ birlikte oldukları biliniyor. Ancak oyuncunun ölümünden önceki günlerde ayrılıp ayrılmadıkları belirsiz.

        Kaynaklara göre, Mitte'nin ölümünden önceki haftalarda Suarez ile olan ilişkisi onu çok yıpratmıştı.

        'Breaking Bad' dizisinde canlandırdığı Walter White Jr. rolüyle tanınan RJ Mitte'nin 34 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, temsilcisi ölüm nedenini intihar olarak açıklamıştı.

        ABD'nin Brownsville şehri polisi, pazartesi günü 12.50'de bir ihbar almış ve Mitte'yi evinde ölü bulmuştu. Yetkililer, o sırada yaptığı açıklamada, "Devam eden bir soruşturma olduğu için ölüm nedeni ve şekli henüz belirlenmedi" demişti.

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        Oyuncunun temsilcisi, yaptığı açıklamada, "Sevgili oyuncu, hayırsever ve tutkulu engelli hakları savunucusu RJ Mitte'nin trajik ölümünü derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Serebral palsi ile yaşama deneyiminden yola çıkan Mitte, role gerçekçilik kattı, engellilik farkındalığı ve kapsayıcılığı konusunda bir platform oluşturdu" demişti.

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        #ölüm
        #intihar
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