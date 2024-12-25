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        Haberler Dünya Kazakistan'da yolcu uçağı düştü | Dış Haberler

        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü

        Son dakika... Kazakistan'ın Aktau bölgesinde yolcu uçağı düştü. Yetkililer, uçağın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye gittiğini bildirdi. Azerbaycan Havayolları, uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebattan oluşan 72 kişinin bulunduğunu açıklarken, Kazak yetkililer, 6 kişinin kurtulduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 25.12.2024 - 10:13 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:38
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        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
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        Kazakistan'ın Aktau bölgesinde yolcu uçağı düştü. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye giden uçağın düştüğünü bildirdi.

        Azerbaycan Havayolları'na ait uçağın Bakü'den Rusya'nın Çeçenistan'ındaki Grozni'ye gittiği ancak Grozni'deki sis nedeniyle rotasını değiştirdiği ifade edildi.

        Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, acil durum ekiplerinin kaza bölgesinde çıkan yangını söndürmeye çalıştığını ifade etti.

        KAZAK YETKİLİLER: 6 KİŞİ KURTULDU

        Azerbaycan Havayolları, uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebattan oluşan 72 kişinin bulunduğunu açıkladı

        Kazak yetkililer, "İlk belirlemelere göre düşen uçaktan kurtulanlar oldu" açıklamasında bulundu. Kazak yetkililer, 6 kişinin kurtulduğunu açıkladı.

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