Yeni gözde Mikautadze
Galatasaray'da transfer hareketliliği yeni yıl öncesinde arttı. Sarı-kırmızılıların önceliği Lyon'un Gürcü forveti Georges Mikautadze.
Yeni yıla 8 puan farkla lider giren Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
Süper Lig'in yanı sıra Avrupa Ligi'nde de namağlup olan sarı-kırmızılıların hedefi Avrupa'da final oynayabilecek bir kadro kurmak.
Stoperin yanı sıra hücum hattına takviye yapmayı planlayan Cimbom'da yeni gözde ise Georges Mikautadze.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hem 4-2-3-1 hem de 3-5-2'de kullanabilecek olması nedeniyle 24 yaşındaki oyuncuya sıcak bakıyor.
Hücum hattında epeyi hareketli olan Mikautadze farklı rollerde ve pozisyonlarda da görev yapabiliyor.
Paulo Dybala'dan fiziksel olarak daha önde olan Mikautadze sarı-kırmızılı kulübün önceliği haline gelmiş durumda.
Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Lyon ise 18 milyon Euro'ya aldığı Mikautadze'yi ucuza bırakmak istemiyor.
Fransız ekibi 24 yaşındaki golcü için 25 milyon Euro talep ediyor.
Galatasaray yönetimi ise ekonomik açıdan darboğazda olan Lyon'un durumundan faydalanma niyetinde.