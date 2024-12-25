Ticaret Bakanlığı'ndan işletmelere asgari ücret uyarısı

Ticaret Bakanlığı 2025 yılı için belirlenen asgari ücretin fiyatlama davranışına etkisine ilişkin açıklamada bulundu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"2025 yılı asgari ücreti, dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmiş ve açıklanmıştır. yüzde 30’luk artış öngören ve 2025 yılı için 22.104 TL net ücret olarak uygulanacak olan asgari ücretin tüm çalışanlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz.

Bu çerçevede özellikle asgari ücretteki artış oranını sanki tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatları da aynı asgari ücret artış oranında arttırmaya çalışacak olan mal ve hizmet satıcılarını bir kez daha uyarmak istiyoruz.

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İlk olarak, asgari ücret 2025 yılı ocak ayının sonunda ödenecektir. İkinci olarak da işçilik maliyeti toplam maliyetin içinde sadece bir bölümü oluşturmaktadır.