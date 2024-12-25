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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanlığı'ndan işletmelere asgari ücret uyarısı - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanlığı'ndan işletmelere asgari ücret uyarısı

        Ticaret Bakanlığı asgari ücret sonrası yaptığı açıklamasında "Özellikle asgari ücretteki artış oranını sanki tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatları da aynı asgari ücret artış oranında arttırmaya çalışacak olan mal ve hizmet satıcılarını bir kez daha uyarmak istiyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 08:35 Güncelleme: 25.12.2024 - 08:49
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        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
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        Ticaret Bakanlığı 2025 yılı için belirlenen asgari ücretin fiyatlama davranışına etkisine ilişkin açıklamada bulundu.

        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

        "2025 yılı asgari ücreti, dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmiş ve açıklanmıştır. yüzde 30’luk artış öngören ve 2025 yılı için 22.104 TL net ücret olarak uygulanacak olan asgari ücretin tüm çalışanlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz.

        Bu çerçevede özellikle asgari ücretteki artış oranını sanki tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatları da aynı asgari ücret artış oranında arttırmaya çalışacak olan mal ve hizmet satıcılarını bir kez daha uyarmak istiyoruz.

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        İlk olarak, asgari ücret 2025 yılı ocak ayının sonunda ödenecektir. İkinci olarak da işçilik maliyeti toplam maliyetin içinde sadece bir bölümü oluşturmaktadır.

        Bu nedenle asgari ücretin artış oranını büyük bir tamahkarlıkla fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenleri uyarıyoruz.

        Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı denetim ekipleri, İl Ticaret Müdürlükleri, İl Tarım Müdürlükleri, İlçe Tarım Müdürlükleri ekipleri sıkı bir denetim için sahada birlikte çalışmaktadırlar. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Tüketici Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü ekipleri de sahada yoğun bir şekilde denetim çalışması yürütmektedirler.

        Vatandaşlarımızın da tamahkarlık, aç gözlülük yapan işletmelerle ilgili şikayetleri olduğunda, Ticaret Bakanlığımıza bildirmelerini hassaten rica ediyoruz.

        2025 yılı başında yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında bütün denetim cezaları arttırılarak uygulanacaktır. Bu konuda vatandaşlarımızla tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır bir şekilde cezalandırılacaktır.

        Kamuoyuna önemle duyurulur."

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