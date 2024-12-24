Dybala, Galatasaray'ın listesinde ikinci sırada!
Süper Lig'de 17 hafta geride kalırken lider Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Roma'nın yıldızı Paulo Dybala Sarı-kırmızılıların listesinde geri planda yer alıyor. İşte detaylar...
Hem Süper Lig hem UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup olan Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılılar stopere ve hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.
Roma'da kalmaya sıcak baktığını açıklayan Paulo Dybala konusunda da sıcak gelişmeler var.
Sezonun devamında genellikle üç stoperli kurguyla sahaya çıkmayı düşünen Okan Buruk ön bölge için fiziksel kapasitesi yüksek bir isim düşünüyor.
Mauro Icardi'nin yokluğunda bu bölge için hareketli bir forvet oyuncusunu kadroya katma düşüncesi ağır basıyor.
Okan Buruk fiziksel olarak en iyi yıllarını geride bırakan Paulo Dybala'yı öncelik olarak görmüyor. Galatasaray'da yönetim kanadında da Dybala konusunda bir mutabakat söz konusu değil.
Sarı-kırmızılıların idarecilerinin bir bölümü gelecek yıllarda satabilecekleri oyunculara gidilmesini istiyor. Yönetimin diğer kanadı ise Paulo Dybala gibi yıldızların hem ekonomik açıdan gelir getireceğini hem de saha içinde fark yaratabileceğini düşünüyor.
Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri ise Paulo Dybala'nın takımda kalmasından yana olduğunu açıkladı. Diğer yandan İtalya kulübü, Arjantinli futbolcunun sözleşmesindeki opsiyon maddesinin devreye girmesine sıcak bakmıyor.
Dybala'nın Roma ile yaptığı mukavelede opsiyon maddesi var ancak bu madde yıllık ücretini 8 milyon euroya çıkaracak.
Roma’nın sahipleri olan Friedkin ailesi, bu maaşı yüksek buluyor. İtalyan ekibi bu yüzden Dybala ile henüz bir uzatma anlaşması yapmadı.