Dybala, Galatasaray'ın listesinde ikinci sırada!

Sarı-kırmızılıların idarecilerinin bir bölümü gelecek yıllarda satabilecekleri oyunculara gidilmesini istiyor. Yönetimin diğer kanadı ise Paulo Dybala gibi yıldızların hem ekonomik açıdan gelir getireceğini hem de saha içinde fark yaratabileceğini düşünüyor.