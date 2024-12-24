Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilere açıklama yaptı.

Bakan Bayraktar, bakanlıktan bir heyetin Suriye'ye giderek incelemelerde bulunacağını bildirdi.

Bayraktar, "Enerji Bakanlığı’ndan bir heyet en yakın zamanda Suriye’ye gidecek. Elektrik ve enerji altyapısında incelemelerde bulunacak. İşbirliği ve yardım konuları ele alınacak. Ülkede enerjiyle ilgili öncelikli sorun elektrik bunun sağlanması için formül üretilecek" ifadelerini kullandı.