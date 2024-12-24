Hem ilk kentsel tasarım projesinde hem de revize kentsel tasarım projesinde alanda dijital reklam panosu ile ilgili, onaylı bir proje yer almadığı belirlendi. Bakanlık yetkilileri, 13 Aralık'ta ABB ile iletişime geçerek söz konusu uygulamanın izinsiz olarak yürütüldüğü ve kaldırılması gerektiğini bildirdi.