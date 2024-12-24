ABD'nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump Grönland'ı neden istiyor?

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ın mülkiyeti ve kontrolünün ABD'de olmasının "mutlak bir zorunluluk" olduğunu savundu.

Trump, Pazar günü sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştığı mesajında, "Dünya çapında Ulusal Güvenlik ve Özgürlük amaçları için, Amerika Birleşik Devletleri, Grönland'ın mülkiyeti ve kontrolünün mutlak bir gereklilik olduğunu düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Trump Grönland ve Panama Kanalı'nı istiyor Haberi Görüntüle Teksas'ın yaklaşık üç katı büyüklüğündeki Arktik adasının nüfusu yaklaşık 57 bin kişi. Kuzey Amerika kıtasında, Kanada'nın kuzeydoğusunda yer alıyor, ancak pratikte Avrupa'nın bir parçası ve 200 yıldan uzun süredir adayı yöneten ve hala dış politikası üzerinde bir miktar kontrolü sürdüren Danimarka'nın özerk bir bölgesi. REKLAM "SATILIK DEĞİLİZ" Grönland Başbakanı Múte Egede, Grönland liderlerinin önceki açıklamalarını tekrarladı ve "Satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız" dedi.

Washington Post, Trump'ın Grönland'a dair yaptığı açıklamaları ve bu konuya dair bugüne kadar bilinenleri derledi... TRUMP NEDEN GRÖNLAND'I İSTİYOR? Trump, adaya sahip olmanın ABD için ulusal bir güvenlik hedefi olduğunu söylüyor. ABD Uzay Kuvvetleri'ne göre, ABD ordusunun adada füze savunması ve uzay gözetleme görevleri için stratejik bir konum olan Pituffik Uzay Üssü adında bir üssü var. Üs, Soğuk Savaş'ın ilk yıllarında inşa edildi.

2.400.000 kilometrekareden fazla bir alanı kaplayan ada, petrol ve neodimyum ve disprozyum gibi nadir toprak mineralleri de dahil olmak üzere doğal kaynaklar açısından zengin. GRÖLAND KİME AİT? Grönland, Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge. Ada, 18. yüzyılın başlarından 1979'a kadar Danimarka tarafından yönetildi ve Danimarka ulusal hükümetinin açıklamalarına göre, yerel konularda büyük ölçüde kendi kendini yönetiyor.

REKLAM Grönland, daha fazla iç yönetime izin veren ancak savunma ve dış politika konularını Danimarka'ya bırakan Özyönetim Yasası'nı 2009'da onayladı. O zamanlar Danimarka Parlamentosu'nun Dış Politika Komitesi Başkanı olan eski Danimarka Dışişleri Bakanı Martin Lidegaard, 2019'da Washington Post'a "Grönland halkının kendi hakları var" demişti. Grönland'ın Danimarka Parlamentosu'nda iki temsilcisi var. Grönland'ın yerli halkı nüfusun çoğunluğunu oluşturuyor. Grönlandlılar Danimarka vatandaşı.

GRÖNLAND SATILIK MI? Ada satılık değil, Grönland veya Danimarka yetkilileri tarafından da olası bir satışa ilişkin bugüne kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. ABD DAHA ÖNCE GRÖNLAND'I SATIN ALMAYA ÇALIŞTI MI? Evet. 1860'larda Andrew Johnson'ın yönetimi Grönland'ın doğal kaynaklarının onu stratejik bir yatırım haline getirebileceğini tespit eden bir rapor hazırladı, ancak bu fikir ilgi görmedi. II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden kısa bir süre sonra, Harry S. Truman'ın yönetimi ada için 100 milyon dolarlık bir teklifte bulundu.