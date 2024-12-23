Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...

Transfermarkt, Süper Lig’de forma giyen 538 futbolcunun piyasa değerlerini yeniden güncelledi. Yapılan değerlendirme sonucunda birçok futbolcunun piyasa değerinde artışlar ve düşüşler yaşandı. Süper Lig’in en değerli futbolcusu olan Victor Osimhen’in piyasa değerinde herhangi bir değişiklik olmazken, Gabriel Sara ligin en değerli ikinci futbolcusu olarak öne çıktı. En çok değer kaybeden takımlar sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor oldu.

İşte o liste: