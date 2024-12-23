Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
Süper Lig'de devre arasına girilirken Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Transfermarkt ise Süper Lig'de forma giyen birçok futbolcunun piyasa değerine güncelleme getirdi. En çok değer kaybeden takımlar sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor oldu.
Transfermarkt, Süper Lig’de forma giyen 538 futbolcunun piyasa değerlerini yeniden güncelledi. Yapılan değerlendirme sonucunda birçok futbolcunun piyasa değerinde artışlar ve düşüşler yaşandı. Süper Lig’in en değerli futbolcusu olan Victor Osimhen’in piyasa değerinde herhangi bir değişiklik olmazken, Gabriel Sara ligin en değerli ikinci futbolcusu olarak öne çıktı. En çok değer kaybeden takımlar sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor oldu.
İşte o liste:
Bright Osayi Samuel | 8 milyon euro
Ismail Jakobs | 8 milyon euro
David Datro Fofana | 8.5 milyon euro (-1.5 milyon euro)
Alexander Djiku | 8.5 milyon euro (-500 bin euro)
Çağlar Söyüncü | 8.5 milyon euro (-500 bin euro)
İrfan Can Kahveci | 9.5 milyon euro (-500 bin euro)
Batista Mendy | 10 milyon euro
Al-Musrati | 11 milyon euro (-2 milyon euro)
Dominik Livakovic | 11 milyon euro
Yunus Akgün | 11 milyon euro (+4.5 milyon euro)
Rafa Silva | 12 milyon euro (-2 milyon euro)
Ernest Muçi | 12 milyon euro
Mauro Icardi | 13 milyon euro (-2 milyon euro)
Fred | 13 milyon euro (-2 milyon euro)
Roland Sallai | 13 milyon euro (-1 milyon euro)
Victor Nelsson | 14 milyon euro (-2 milyon euro)
İsmail Yüksek | 14 milyon euro
Simon Banza | 15 milyon euro (-1 milyon euro)
Lucas Torreira | 15 milyon euro
Jayden Oosterwolde | 15 milyon euro
Semih Kılıçsoy | 15 milyon euro
Sebastian Szymanski | 17 milyon euro (-2 milyon euro)
Allan Saint-Maximin | 17 milyon euro (-1 milyon euro)
Gedson Fernandes | 17 milyon euro
Davinson Sanchez | 19 milyon euro (+1 milyon euro)
Barış Alper Yılmaz | 20 milyon euro (-1 milyon euro)
Barış Alper Yılmaz | 20 milyon euro (-1 milyon euro)
Youssef En-Nesyri | 22 milyon euro
Youssef En-Nesyri | 22 milyon euro