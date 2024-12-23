Hedef adam Masuaku!
Beşiktaş, Alanyaspor ile evinde 1-1 berabere kalıp kötü gidişi sürdürürken oyuna sonradan giren ve ıslıklanan Arthur Masuaku eleştirilerin odak noktasında yer almaya devam etti. Masuaku, maç sonunda kendisine tepki gösteren taraftarların yanına gitmek istese de teknik heyet engelledi.
Son haftalarda sergilediği kötü performansın yanı sıra başkan Hüseyin Yücel'in de eleştirileri sonrası hedef tahtasına yerleşen Arthur Masuaku, Alanyaspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.
Demokratik Kongolu futbolcu, 70. dakikada sakatlık yaşayan Bahtiyar Zaynutdinov'un yerine oyuna dahil olurken saha adım atmasıyla birlikte ıslıkların hedefi oldu.
Top her ayağına geldiğinde ıslıklanan Masuaku, taç atışı esnasında tribünlerle bir gerilim yaşama aşamasına gelse de takım arkadaşları tarafından sakinleştirildi. Oyuna devam eden Masuaku, bitiş düdüğünün ardından ise yeniden tribüne gitmek istedi.
Kendisine tepki gösteren taraftarlardan şikayet eden 31 yaşındaki futbolcu, teknik heyet tarafından güçlükle sakinleştirildi. İlk 11'deki futbolcular, özür dilemek için tribünleri gezerken kenarda teknik heyetle hararetli bi konuşma gerçekleştiren Masuaku, sonrasında ise soyunma odasına gitti.
Başkan Hüseyin Yücel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda takımda primlere göre maç seçen futbolcular olduğunu vurgularken Masuaku ile ilgili "Arthur Masuaku'ya benim de çok tepkim var. Maaşların geciktiği dönemde kulübe tek ihtar çeken futbolcudur kendisi" ifadelerini kullanmıştı.
Devre arasında yollar ayrılmak istenen Demokratik Kongolu futbolcu için ocak ayında menajeriyle görüşmeler yapılması bekleniyor.