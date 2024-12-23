Hedef adam Masuaku!

Başkan Hüseyin Yücel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda takımda primlere göre maç seçen futbolcular olduğunu vurgularken Masuaku ile ilgili "Arthur Masuaku'ya benim de çok tepkim var. Maaşların geciktiği dönemde kulübe tek ihtar çeken futbolcudur kendisi" ifadelerini kullanmıştı.