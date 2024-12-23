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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kasasında 325 milyar doları var, harcayacak yer bulamıyor! Buffett'ın hamlesi ne? - İş-Yaşam Haberleri

        Kasasında 325 milyar doları var, harcayacak yer bulamıyor! Buffett'ın hamlesi ne?

        Uzun zamandır büyük miktarlarda nakit tutmayı tercih eden milyarder Warren Buffett, 2025'e Berkshire Hathaway'de son 34 yılın en büyük nakdiyle giriyor. Peki Buffett neden bu kadar nakit tutuyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 11:21 Güncelleme: 23.12.2024 - 11:21
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        325 milyar doları var, harcayacak yer bulamıyor
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        Warren Buffett'in Berkshire Hathaway'i 2025 yılına tam 325 milyar dolarlık (yaklaşık 11 trilyon 446 milyar TL) rekor düzeyde nakit rezerviyle giriyor. Bu rakam, şirketin tarihindeki en yüksek seviyeyi temsil ederken, toplam varlıklarının da yüzde 30'una denk geliyor. Bu oran, 1990 yılından bu yana görülen en yüksek seviye olarak da kaydedildi.

        1965 yılında Berkshire Hathaway'i küresel dev haline getiren Buffett, uzun zamandır büyük nakit rezervleri tutma konusundaki tercihiyle tanınıyor. Ancak Bloomberg ve CNBC International'da yer alan iki ayrı analize göre Buffett'ın şu anki devasa nakit birikimi, yatırımcının bir sonraki hamlesine dair spekülasyonlara yol açıyor.

        NEDEN BU KADAR NAKİT TUTUYOR?

        Peki Buffett neden bu kadar nakit tutuyor? Uzmanlara göre bu nakit birikiminin en basit açıklaması, Buffett'ın mevcut durumda aşırı değerlenmiş bir piyasada cazip yatırım fırsatları bulamaması olabilir. ABD hisse senetlerinin toplam piyasa değeri ile GSYH arasındaki oranı ölçen 'Buffett Göstergesi' yüzde 209 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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        Glenview Trust Company'nin Baş Yatırım Sorumlusu ve uzun zamandır Berkshire hissedarı olan Bill Stone, Buffett'in durumunu "Birikimin arkasında değerleme ve cazip alımlar bulamama ihtimali yatıyor. Kalite standartlarına uygun şirketleri ucuza bulmak zor" diyerek açıklıyor.

        YILIN İLK ÜÇ ÇEYREĞİNDE REKOR SATIŞLAR

        Berkshire'ın nakit rezervleri, 2024 yılında gerçekleşen büyük satışlar sayesinde önemli ölçüde arttı. Buffett, yılın ilk üç çeyreğinde Apple ve Bank of America dahil olmak üzere 133 milyar dolarlık hisse senedi sattı. Bu satış faaliyetlerine rağmen, Berkshire Hathaway'in hisseleri 2024'te yüzde 27 oranında değer kazandı ve bu şirketin 2021'den bu yana kaydettiği en büyük yıllık artış oldu.

        Dikkat çekici bir şekilde, Berkshire bu yıl kendi hisselerini geri almayı durdurarak yatırımcıları için başka bir temkinli adım attı.

        BÜYÜK SATIN ALMA HAZIRLIĞI MI?

        Buffett'ın her adımını dikkatle izleyen takipçileri ise, 94 yaşındaki yatırımcının büyük çaplı bir satın alma için hazırlandığını düşünüyor. Analistler, 325 milyar dolarlık nakit rezervinin bir kısmının ekonomik kriz sırasında bir sektör ya da şirket için 'distress' durumlarında kullanılabileceğini belirtiyor. Analistlere göre böyle bir strateji, Buffett'in halefi Greg Abel'in de kendini kanıtlaması için bir fırsat da yaratabilir.

        Berkshire Hathaway, bu benzeri görülmemiş nakit rezerviyle, belirsiz ekonomik koşullar karşısında büyük bir esneklik kazanmış durumda. Buffett'in bir sonraki büyük hamlesinin tam zamanı ise spekülasyonlara karşın belirsizliğini korumaya devam ediyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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