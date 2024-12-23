Soğuma emareleri kredi kartında görüldü

Yeni ekonomi programının olmazsa olmazı olan enflasyonu düşürmek için ekonomi yönetiminin önünde en büyük engel olan talep enflasyonunda beklenen soğuma belirtileri kredi kartı harcamalarından geldi. Özellikle fiyat artışlarına rağmen restoranların dolu olduğu, market alışverişlerinin son sürat sürdüğüne dair gözlemlerin artık törpülenmeye başladığı görüldü. Kredi kartı harcamalarına baktığımızda başta restoran ve otellerde yenilen yemek olmak üzere çeşitli gıda, market alışverişi ve elektronik eşyada harcamalar yataylaşıp düşmeye başlarken mobilyada da yataylaştı. Havayollarında da düşüş var ancak bu düşüşün mevsim gereği gerileyen uçak biletleri kaynaklı olduğu anlaşılıyor. Giyim ve ayakkabı da ise harcamalar mevsim nedeniyle artmaya devam etti.

YEMEK HARCAMASI ARTIK DÜŞÜYOR Merkez Bankası'nın haftalık istatistiklerine bakıldığında 2024 başında haftada 10-11 milyar lira olan restoran ve otellerde yeniden yemek harcaması tutarı Ekim ortasında 20 milyar liraya çıktıktan sonra düşmeye başladı. 13 Aralık haftasında 18,7 milyar olarak tespit edildi. 13 haftalık ortalamalar alındığında da yılbaşında 11 milyar lira olan haftalık yemek harcamaları Kasım 2024 başında 19,5 milyar liraya çıktı, sonrasında gerileyerek 19 milyar liraya indi. Dolar bazında baktığımızda da yemek harcamaları Ocak 2024'te 400 milyon dolardan kasımda 571 milyon dolara çıktıktan sonra 536 milyon dolara geriledi.

REKLAM MARKET HARCAMALARI DOLAR BAZINDA DÜŞÜYOR Yılbaşında 35 milyar lira olan haftalık market harcamaları da kasım başında 56 milyar liraya kadar tırmandıktan sonra o haftadan sonra artış hızı düştü. Market harcamalarına enflasyondan arındırmak için dolar bazında bakıldığında da ekim ortası ve 1 milyar 751 milyon dolara ulaştıktan sonra önce yataylaşıp ardından 1 milyar 669 milyon dolara düşmeye başladığı görülüyor.

Elektronik eşya ve bilgisayar harcamaları da 13 haftalık ortalamalara göre ağustosun ikinci haftasında 19,2 milyar liraya çıktıktan sonda düşerek son hafta 17,5 milyar liraya geriledi. Dolar bazında da haftalık 645 milyon dolara çıkan elektronik eşya ve bilgisayar harcamaları son hafta 505 milyon dolara düştü. Toplam kart harcamaları son 3 haftada haftalık 346 milyar liradan 318 milyar liraya geriledi.