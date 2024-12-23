Simona Guatieri: Kocam beni Wanda ile aldattı

Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın bir hayli çekişmeli olan boşanma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Gelişmenin öznesi; aldatma...

Wanda Nara - Mauro Icardi Mauro Icardi'nin İtalya'nın Inter Milan takımında oynarken Wanda Nara'nın kendisini takım arkadaşı Keita Balde ile aldattığı, ünlü futbolcunun bunu belgeleyen fotoğraf ve videolara sahip olduğu iddia edilmişti.

Bu sezon, Mauro Icardi; Galatasaray'da, Keita Balde ise Sivasspor'da futbol oynuyor. REKLAM Söz konusu iddianın gerçek olduğu Keita Balde'nin eski eşi Simona Guatieri'nin açıklamalarıyla ortaya çıktı. Guatieri, Wanda Nara hakkında; "Kocamla yatan, sonra da bana fotoğrafları gönderen kadın" dedi.

Simona Guatieri Evliliğinin, bu ihanet nedeniyle bittiği söyleyen Simona Guatieri, Keita Balde ile Wanda Nara'nın kendisini Dubai'de aldattığını açıkladı. Guatieri, aldatıldığını Mauro Icardi'nin kendisine; "Eşlerimiz, bizi aldatıyor" şeklindeki açtığı telefonla öğrendiğini dile getirirken, Icardi'de bulunan aldatmanın video ve fotoğraflarını mahkemeye sunduğunu söyledi.