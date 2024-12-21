Mauro Icardi'nin takım arkadaşıyla aldatıldığı iddiası

Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki boşanma süreci, kızlarının velayetini almak için bir hukuk mücadelesine döndü.

Bu mücadele; Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın karşılıklı suçlamalarıyla tam bir 'Savaş'a dönüştü. Durum, öyle bir hal aldı ki her ikisi de aldatıldığını iddia etti.

Önce Wanda Nara, Mauro Icardi'nin, kendisini 2021'de Fransa'nın PSG takımında oynadığı dönemde Arjantinli oyuncu ve şarkıcı China Suarez ile aldattığını ileri sürdü.