Wanda Nara, Mauro Icardi'yi neden aldattığını anlattı
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nara, Icardi'yi neden aldattığını anlattı
Wanda Nara, Arjantin'de yayın yapan Telefe kanalında Susana Gimenez'in konuğu oldu. Ünlü yıldız, olaylı bir ayrılık süreci yaşadığı Mauro Icardi hakkında konuştu.
Mauro Icardi'nin, 2021'de PSG'de top koşturduğu dönemde Arjantinli oyuncu ve şarkıcı China Suarez ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Her şey Wanda Nara'nın Mauro Icardi'nin takip etmediği halde Suarez'in bir fotoğrafını beğendiğini görmesiyle ortaya çıkmıştı.
Arjantinli oyuncu ve model China Suarez, Wanda Nara'yı da tanıyordu. China ile Icardi Telegram'da konuşmaya başladı. Wanda, bu yazışmaları gördü ancak evliliklerine yeniden şans verdi.
Yaşadıkları sorunların birkaç yıl önce başladığını belirten Wanda Nara; "En başından, en çirkin kısmından başlayacağım. Birkaç yıl önce ortaya çıkan ve herkesin bildiği bir durum nedeniyle, ilişkimizi ilerletmeye çalıştık ancak her zaman kısa devreler oldu. İleri - geri gittik, kavga ettik. Başa çıkılması çok zor durumlar vardı ve evliliğin ortasında hep aynı durumun hayaleti vardı" dedi.
Wanda Nara; "Bu durumdan önce her çift gibi kavgalarımız vardı ama ben Arjantin'e gelmedim, kendimi yüzde 100 çocuklarıma adadım. Onu kariyerinde destekledim, işimden ayrıldım. Milano'daki evime geri döndüm" ifadelerini kullandı.
Şaşırtan bir detay daha ise; Wanda Nara'nın sevgilisi L - Gante, Icardi'nin bir dönem yakınlaştığı hatta şimdilerde sevgilisi olduğu iddia edilen China Suarez ile düet yaptı ve şarkının klibi de 5 ay önce yayımlandı.
Aile olarak bedel ödediklerini vurgulayan Wanda Nara; "Mauro, ödemesi gerekeni ödedi, aile olarak hepimiz çok yüksek bir bedel ödedik. Çocuklarım neden her şeyin bozulduğunu anlamıyorlardı" açıklamasını yaptı.
Mauro Icardi'nin kendisinden af dilediğini belirten Wanda Nara; "Her şeyi inkâr etti, yeniden bir aile olarak hayata başlamaya çalıştık. Ve her zaman tüm bu şeyler için beni suçladı. İnişler ve çıkışlar yaşadık ama ben yerimde durdum ve şöyle dedim: 'Ben mutlu olmak istiyorum, benim mutluluğum benim işim. Ne kadar gerekiyorsa o kadar Arjantin'e gideceğim.' İsyan ettim ve 'çalışmaya başlayacağım' dedim" ifadelerini kullandı.
İlişkide kabul etmediği birçok durum olduğunu dile getiren ünlü isim; "Şiddet olarak gördüğüm ve kabul etmediğim birçok durum vardı. Arjantin'e geldiğimde terapi görmeye başladım. Bana iyi olmayan şeyleri doğallaştırdığımı söylediler" şeklinde konuştu.
Wanda Nara, L-Gante olan ilişkisine dair sorulara ise "Tüm aileme kadar herkes bize karşı. Onun çevresi bile pek aynı fikirde değil. Ben daha yaşlıyım. Bana onda ne gördüğümü sorduklarında şöyle diyorum: 'Özümü.' Özümü tekrar gördüm, hayatımın bu anında başlangıçtaki değerlerime dönmem gerekiyordu. Bana mahalledeki Wanda'yı hatırlatıyor. Bu değerlere sahip biriyle birlikte olmak isterim, kötü bir insan olan biriyle birlikte olmam. Sorunlarımın olması beni korkutmuyor, bazen beni kendimden koparıyor. Çünkü çok fazla sorunum var" cevabını verdi.
Wanda Nara son olarak şu ifadeleri kullandı: Ben bir yetişkinim. Çocuk sahibi olmayı, bir aile kurmayı planlamıyoruz, iyi vakit geçirmek istiyoruz. O bugün beni gözeten, hikâyeyi bilen, uzun zamandır arkadaşım olan bir insan. O, beni olmayı unuttuğum ve gerçekten olduğum Wanda'ya bağlayan değerlere sahip. Onun bu yönlerini sevdim.