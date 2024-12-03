ABD'nin 47 Başkanı seçilen Donald Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak

Donald Trump ziyaret ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Muhteşem ve tarihi Notre Dame Katedrali'nin yeniden açılışına katılmaktan onur duyacağımı söylemek istiyorum. Başkan Emmanuel Macron, Notre Dame'ın eski ihtişamına ve hatta daha fazlasına kavuşmasını sağlamak için harika bir iş çıkardı. Herkes için çok özel bir gün olacak" dedi.