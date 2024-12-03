Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu

Kasım ayına dair enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylece 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen kirada tava zam oranı 60,45 olarak ortaya çıktı.

Hem konutlarda hem iş yerlerinde aralık ayında tavan 60,45 olarak uygulanabilecek.

Konut kiralarında 2 yıl boyunca uygulanan yüzde 25'lik tavan zam uygulaması temmuz ayında sona ermişti.