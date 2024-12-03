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        Haberler Ekonomi Emlak Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu - Emlak Haberleri

        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu

        Kasım ayının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla aralık ayında kiracılara uygulanabilecek tavan zam oranı ortaya çıktı. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen zam oranı 60,45 oldu

        Giriş: 03.12.2024 - 10:01 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:06
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        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
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        Kasım ayına dair enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylece 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen kirada tava zam oranı 60,45 olarak ortaya çıktı.

        Hem konutlarda hem iş yerlerinde aralık ayında tavan 60,45 olarak uygulanabilecek.

        Konut kiralarında 2 yıl boyunca uygulanan yüzde 25'lik tavan zam uygulaması temmuz ayında sona ermişti.

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