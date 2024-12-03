Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması! Eski hakemler yorumladı

Deniz Çoban: Bir açıdan bakınca ele geldiği fikri oluşmuyor bende. VAR hakemi 4 açıdan izlemiştir bunu. Bir yerde temas gibi gözükürken, diğer yerde farklı gözükebilir. Yanılmıyorsam bir Trabzonspor - Konyaspor maçıydı, böyle çok tartışılan bir elle oynama pozisyonu vardı, kamuoyunun ortak kanaati elle oynama yönündeydi. Bana gösterdiler, VAR ekranı 4'ü bölmüş, en net ele geldi diye gösterilen 2 açı var, başka bir açıda topla kol arasında 1 karış açıklık var.