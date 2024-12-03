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        Zeki Demirkubuz'un Oscar'dan umudu yok

        Zeki Demirkubuz, Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin 'En İyi Uluslararası Film'i olarak aday gösterilen 'Hayat'ın Oscar şansı olmadığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 09:07 Güncelleme: 03.12.2024 - 09:07
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        Oscar'dan umudu yok
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        Zeki Demirkubuz'un senaryosunu yazıp ve yönettiği 'Hayat', 97'nci Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin 'En İyi Uluslararası Film' adayı olmuştu.

        Filmin ilk 5'e girip - girmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

        Eğer ilk 5'e girerse 'Hayat', Oscar adayı olarak Türk sinemasının makus talihini yenecek.

        İlk kez bir Türk filmi aday olduğu Oscar'ı kazanma şansını elde edecek.

        Ne var ki Zeki Demirkubuz, bu konuda bir hayli umutsuz. Umutsuzluğunu Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da dile getirdi.

        Şöyle ki;

        'Hayat', Danimarka Film Enstitüsü'nün programına girdi. Filmin gösterimi Zeki Demirkubuz'un katılımıyla Kopenhag'da gerçekleştirildi.

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        Gösterimde; filmin Oscar temsilcisi olarak seçilmesinin kendisi için bir ilk olduğunu söyleyen Zeki Demirkubuz, önceleri bunun ne olduğunu anlayamadığını ama anladıkça daha büyük düşünülmesi gereken, çok farklı ve zor bir iş olduğunu fark ettiğini söyledi. Özellikle Avrupa ülkelerinin Oscar adaylarının sürece çok farklı baktıklarını belirten Zeki Demirkubuz; "Bizim için büyük ihtimalle iyi bir tecrübe olarak kalır. Devamının geleceğini sanmıyorum. Çünkü onlar, bambaşka bir sistem ve organizasyonla çalışıyorlar ama inşallah ileride bir daha aday gösterilirsek daha tecrübeli ve birikimli olarak çalışırız" diyerek Hayat'ın ilk 5'e gireceğine inanmadığını dile getirdi.

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        Miray Daner, Burak Dakak Cem Davran, Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol, Kayhan Açıkgöz, Muttalip Müjdeci, Seyit Nizam Yılmaz, Berfun Başel, Hande Özen, Özlem Türkad ve Caner Cindoruk'un oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Hayat'ın konusu şöyle; babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalan 'Hicran', evden kaçar. 'Hicran'ın zaten onu istemediğini düşünen 'Rıza', bu durumu önceleri pek umursamasa da durum giderek zoruna gitmeye başlar ve 'Hicran' ile yüzleşmeye karar verir. Sadece bir kere gördüğü nişanlısının peşinden İstanbul'a gidip uzun sürecek büyük bir arayışa başlar.

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        #Zeki Demirkubuz
        #oscar
        #Hayat
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