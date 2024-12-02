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        Haberler Dünya Trump: Rehineler bırakılmazsa bölge cehenneme döner | Dış Haberler

        Trump: Rehineler serbest bırakılmazsa Orta Doğu cehenneme döner

        Seçilmiş 47. ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın elinde bulunan rehinelerle ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Donald Trump, göreve başlayacağı tarih olan 20 Ocak'tan önce rehinelerin serbest bırakılmaması durumunda Orta Doğu'nun cehenneme döneceğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 22:13 Güncelleme: 02.12.2024 - 22:35
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        47. ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın elinde bulunan İsrailli rehinelerle ilgili sert bir açıklama yaptı. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada rehinelerin serbest bırakılmaması hâlinde hiç görülmedik şekilde saldıracaklarını ve Orta Doğu'nun cehenneme döneceğini söyledi.

        Trump, Truth Social isimli sosyal medya uygulamasından açıklama yaptı.

        Trump, "Herkes insanlık dışı bir biçimde rehine tutulan İsraillilerden bahsediyor. Herkes konuşuyor ama harekete geçen yok. Size şu gerçeği bildireyim ki eğer rehineler 20 Ocak 2025'ten önce serbest bırakılmazsa Orta Doğu cehenneme döner. Bu bedeli Orta Doğu'daki herkes öder, özellikle de bu suçu işleyenler. Bu işten sorumlu olanlar Amerikan tarihinde görülmedik şekilde çok sert vurulacak. Rehineleri derhâl serbest bırakın!" dedi.

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