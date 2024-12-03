Denizli'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3'ü ağır 20 kişi yaralandı
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında Bulgaristan uyruklu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 20 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre; kaza, saat 03.00 sıralarında Duacılı Mahallesi İzmir-Denizli Karayolu'nda meydana geldi. Aydın'ın Didim ilçesinden, Antalya'nın Alanya ilçesine yolcu taşıyan Ahmet Gürpınar'ın (60) yönetimindeki yolcu otobüsü seyir halindeyken, akaryakıt istasyonundan çıkan İsmail Tokcan'ın (36) kullandığı TIR'a yandan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otobüsün sağ kısmında büyük hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otobüsün içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından pencerelerden merdiven yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
BULGARİSTAN UYRUKLU 1 YOLCU ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI
Otobüsteki yolculardan Bulgaristan uyruklu Gulshen Kadirsancı isimli kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yolcu otobüsündeki 3'ü ağır 20 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri inceleme yaptı. Hayatını kaybeden Kadirsancı'nın cenazesi otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.