Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
Forbes'un açıkladığı dünyanın en zengin insanlar listesine giren Türkler belli oldu
Forbes dünyanın en zengin insanlarını açıkladı. Listeye göre milyarder sayısı geçen seneye göre 141 artarak toplamda 2781'e yükseldi. 2781 milyarderin toplam serveti ise toplamda 14,2 trilyon doları aşıyor.
Milyarder listesinin çoğunluğu 2023'ten bu yana servetlerine toplam 700 milyar dolar ekleyen ilk 20'den ve şu anda toplam 5,7 trilyon dolar değerinde 813 milyardere sahip olan ABD'den geliyor.
Listenin açıklanması ile listede yer alan Türkler de belli oldu. İşte Türkiye'nin milyarderleri...
10. Hamdi Ulukaya - 2.3 milyar dolar
9. Ferit Faik Şahenk - 2.4 milyar dolar
8. Ali Erdemoğlu - 2.5 milyar dolar
7. Mustafa Rahmi Koç - 2.7 milyar dolar
6. Erman Ilıcak - 2.7 milyar dolar
5. İbrahim Erdemoğlu - 2.8 milyar dolar
4. Semahat Sevim Arsel - 3 milyar dolar
3. İpek Kıraç - 3.1 milyar dolar