Rusya Akdeniz'de tatbikat düzenledi

Suriye'de muhalifler, Halep'ten sonra Hama'ya yöneldi. Muhalifler ile Hama kent merkezi arasında 5 kilometreden az bir mesafe kaldı. Hama ise Suriye açısından kritik konumda. Suriye Ordusu, muhaliflerin ilerleyişini Hama'da durdurmak için özel kuvvetleri dâhil kritik birliklerini Hama'ya kaydırdı. Rusya ise bu gelişmeler sonrasında Doğu Akdeniz'de büyük bir tatbikat düzenledi.

Rusya ise bu gelişmelere bir yanıt olarak Doğu Akdeniz'de binden fazla askerî personelin katılımıyla deniz tatbikatı düzenledi. Tatbikatta bin kilometre menzile sahip olan Zirkon füzeleri ile bin 500 kilometre menzile sahip kalibır füzeleri de kullanıldı. Tatbikat, Rusya'nın Tartus'taki deniz üssü kullanılarak gerçekleştirildi.

Hama'ya bağlı Bab el-Taka kasabasını ele geçiren muhaliflerin, Rusya'nın Hmeymim'de bulunan hava üssü arasında yalnızca 30 kilometre bulunuyor. Tartus'ta bulunan deniz üssü ise Bab el-Taka'dan sadece 60 kilometre uzaklıkta. Hama'nın muhaliflerin eline geçişmesi hâlinde, Rusya'nın Suriye'deki varlığı da tehdit altında olacak.