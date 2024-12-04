4 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 4 Aralık 2024'ün öne çıkan haberleri...
* İstanbul'da, sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı
* İkinci el bir araç almak isteyen isteyenlere, sigorta zorunluluğu geldi
* Güney Kore'de sıkıyönetim krizi: Cumhurbaşkanı Yoon'a istifa baskısı artıyor, protestolar sürüyor
* Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde görevine son verilen yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel, HT Spor'un konuğu oldu: Asla komisyon ve prim almadım!
* Angelina Jolie: Umarım hayatım film olmaz
* Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 97 kuruşluk indirim yapıldı. İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 42.1 TL oldu