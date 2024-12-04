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        Anasayfa Video 4 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        4 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Aralık 2024 - 17:08 Güncelleme: 04 Aralık 2024 - 17:14

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 4 Aralık 2024'ün öne çıkan haberleri...

        * İstanbul'da, sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı

        * İkinci el bir araç almak isteyen isteyenlere, sigorta zorunluluğu geldi

        * Güney Kore'de sıkıyönetim krizi: Cumhurbaşkanı Yoon'a istifa baskısı artıyor, protestolar sürüyor

        * Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde görevine son verilen yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel, HT Spor'un konuğu oldu: Asla komisyon ve prim almadım!

        * Angelina Jolie: Umarım hayatım film olmaz

        * Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 97 kuruşluk indirim yapıldı. İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 42.1 TL oldu

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