Brad Friedel, HT Spor'da: Asla komisyon ve prim almadım!

HT Spor gündemi belirlemeye devam ediyor. Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel, HT Spor'da yayınlanan Satır Arası programında Deniz Biricik'in konuğu.

Samet Aybaba'nın kendisi hakkındaki 'transfer komisyonu' iddialarına HT Spor ekranlarında cevap veren ABD'li futbol insanı, siyah-beyazlı kulüpte son dönemde yaşanan süreci ve Hasan Arat'la arasında geçenleri de canlı yayında aktarıyor.

İşte Brad Friedel'in açıklamaları: "Beşiktaş'ın sırlarını yayınlayacağım bir röportaj olmayacak. Şu ana kadar Hatayspor ve Maccabi maçları ile Beşiktaş'a olan saygımdan ötürü sessiz kaldım. Maalesef hakkımda çok fazla yalan söylendi." 🎙️ Brad Friedel: "Beşiktaş'ı kötüleyeceğim bir röportaj olmayacağını söylemek istiyorum. Maçlar olduğundan ötürü saygımdan şimdiye kadar sessiz kaldım." pic.twitter.com/NpabSxs1fq — HT Spor (@HTSpor) December 4, 2024 "BEŞİKTAŞ'TAN SPORTİF DİREKTÖR OLMAK İÇİN TEKLİF ALDIM" "10 Mayıs'ta Beşiktaş'ın sportif direktörü olmam için teklif aldım. ABD'deki avukatım, 10 Mayıs ile 2 Haziran arasında Kaan Şakul ve Hasan Arat ile görüşmeler yaptı. Tüm konuşmalarımız sportif direktör olacağım yönündeydi. Gelmeden 2 gün önce Hasan Başkan ile bir görüşme yaptım. Ünvanımın başkan danışmanı olup olmayacağıma dair talep aldım. Görev ve sorumluluklarımın aynı olup olmayacağına dair soru sordum, onay alınca Beşiktaş'a geldim."

REKLAM 🎙️ Brad Friedel: "Benim hakkımda çok fazla yalanlar söylendi. Mayıs ayında sportif direktör olmak için görüşme yaptım. Hasan Arat ve Kaan Şakul, Amerika'daki avukatımla görüştü." pic.twitter.com/wFWzNrmP3j — HT Spor (@HTSpor) December 4, 2024 "Sadece gönderilecek oyuncular için mi Beşiktaş'ta görevliydiniz?" "Bana hiç böyle bir şey açıklanmadı zaten 6-7 gün önceye kadar sosyal medya kullanmıyordum. Hiçbir şeyden haberim yoktu." 🎙️ Brad Friedel: "Bana sadece oyuncu satışlarıyla ilgileneceğim söylenmedi." pic.twitter.com/fixfpXilve — HT Spor (@HTSpor) December 4, 2024 "SAMET AYBABA'NIN SÖZLERİ BANA TERCÜME EDİLDİ" "Samet Aybaba'nın sözleri tercüme edildi bana. Samet'in Beşiktaş taraftarı için bir efsane olduğunu anlıyorum. Hasan Arat'ın Samet Aybaba ile arasında olan diyaloğunu ve onun ne işle igileneceğini bilmiyorum. Onun da kızgınlığını anlıyorum.

🎙️ Brad Friedel: "Samet Aybaba'nın taraftarlar için bir efsane olduğunu anlıyorum. Hasan Arat ile aralarında ne olduğunu bilmiyorum. Onun da kızgınlığını anlayabiliyorum." pic.twitter.com/gBZfVXclkP — HT Spor (@HTSpor) December 4, 2024 BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIĞI "Akşam 23 gibi uyuyordum. 22.30-23.00 gibi birileri aradı. Performansın başındaki kişiden öğrendim bunu. Başkan Hasan Arat bu durum için benden özür diledi. Başka bir yöneticinin bana söylediğini düşünüyordu ama böyle bir şey olmadı." 🎙️ Brad Friedel: "Hasan Arat, ayrılış sürecimden dolayı özür diledi. Geldiğimde 23 tane yabancı oyuncumuz vardı, bunu 12'ye indirmem gerekiyordu. Kulüptekiler çok satış yapacağımızı söyleyince işler zorlaştı. Kaan Şakul'un transferlerle ilgili konularla alakası yoktu." pic.twitter.com/bGEjYH44pj — HT Spor (@HTSpor) December 4, 2024 "HİÇBİR ZAMAN TAKTİKLERE KARIŞMADIM" "İlk geldiğimde 23 tane yabancı oyuncumuz vardı, bunu 12'ye indirmem gerekiyordu. Sonra 14'e yükseldi. Kulüpteki bazı isimler de bunu çok oyuncu satacağımız yönünde açıklamalar yaptı ve işlerimizi zorlaştırdı. Kulübün içinde bildiğimiz üzere, planladığımız üzere 2-3 transfer dönemine ihtiyacımız vardı. Hasan, Hüseyin, Kaan, ben, Gio, teknik heyetteki isimlerden oluşan bir komitemiz vardı. Kaan Şakul'un teknik yönden transferlerle bir alakası yoktu. Hem çok sayıda oyuncu satılması gerekiyordu hem de değerini artırabilecek oyuncular transfer etme dinamiği çok zordu. Önce Gio ile her pozisyon için nasıl performanslar beklediğine dair raporlar alıyordum. Hiçbir zaman taktiklere karışmadım."

🎙️ Brad Friedel: "Gio'ya taktik konusunda hiçbir zaman karışmadım. Bunlar sorun çıkartmak için söylenen şeyler. Oluşturduğumuz oyuncu listesinden Gio'nun beğendiği isimleri Hasan, Hüseyin ve Kaan'a söylüyordum." pic.twitter.com/njd7ZHrPsr — HT Spor (@HTSpor) December 4, 2024 "GIO'YA HİÇBİR ŞEKİLDE KARIŞMADIM" "Bu sorun yaratmak için yapılan açıklamaydı. Gio'ya hiçbir şekilde karışmadım. Benim hiç böyle bir yetkim olmadı. Bazen önceden bana kadroları söylüyordu. Performanslar ilgili verileri alınca kendi scout ekibime iletiyordum. Bu şekilde ilerliyorduk. Bu aşamada hiçbir şey yoktu finansal açıdan. Gio'ya oyuncu listesi iletiyorduk. Gio'nun beğendiği oyuncuları Hasan, Hüseyin ve Kaan'a söylüyorduk. Bu noktadan sonra finansal geri bildirim alıyorduk, bu transferi yapabilir miyiz diye. Yapabiliyorsak devam ediyorduk, yapamıyorsak orada bırakıyorduk. Transfer sezonunun ilk döneminde bazı transferler durdurulmuştu. Neden olduğuna dair kanıtım yok ama bazı transferler durduruldu. Bazen yönetim düzeyinde bunun durdurulması normaldir. Şu ana kadar 750 kişilik bir oyuncu listesi hazırlandı, bu liste hep büyüdü. Bu aradaki menajer olayını çıkarmak, Türk futbolunda özellikle zor. Bazı menajerlerin sinirlerini bozdu galiba. Bir şeyi yapmak da vakit alır. İnşa etmek için de tabii ki sahada sonuç almak gerekiyor. Maalesef teknik ekip ve futbolculara da inanılmaz baskı yapıldı. Bir şeyi satmak istediğini herkes biliyorsa, Suudi piyasası da eskiye göre çöküyorsa, en üstteki 5 takım ve 21 yaş altı oyuncular dışında, kulüpteki oyuncuların maaşları çok yüksek olup Avrupa'dan talip olmayınca, sadece kendi imzalayacağımız oyuncuları kaydetmek için bile birçok maaş kotası oluşturmamız gerekti."

"KAAN ŞAKUL GEREĞİNDEN FAZLA SUÇLANIYOR" "Benim işim sadece futbolcu satmak değildi. Scout, analitik, performans, medikal departmanlarla ilgileniyordum. Avrupa'da da bazı takımlar paralarını geç aldı. Kaan'ın gereğinden fazla suçlandığını düşünüyorum. Teknik olarak transferlerin hiçbir noktasında Kaan yoktu. Taraftarın üzgün olmasını kesinlikle anlıyorum, uzun süredir futboldayım, bunu kesinlikle anlıyorum. Arka planda birinin mutsuz olduğunu anlıyorum. Bunu da sadece bir kişiye yönlendiriyor."

🎙️ Brad Friedel: "Arka planda birilerinin mutsuz olduğunu anlıyorum. Asla komisyon veya bir bonus almadım." pic.twitter.com/kNCe1JaPMy — HT Spor (@HTSpor) December 4, 2024 "ASLA KOMİSYON VEYA PRİM ALMADIM" "3 unsurla cevap vereceğim. Birinci olarak, asla ve asla komisyon veya prim almadım Beşiktaş'tan. İkincisi, eğer benim sözleşmemi Samet yayınladı. Bu sözleşme doğruysa ve yayınladıysa, sözleşmedeki Beşiktaş Kulübü gizlilik hükümlerine aykırı davrandı. Bu yaptığı etik dışı. Üçüncüsü, Samet Aybaba'nın yayınladığı sözleşme zaten yanlış bilgileri içeriyorsa burada manipülasyon yapılıyor. Fırat Günayer ve Sercan Dikme aracılığıyla manipülasyon yapılıyor. Ben sözleşme gizliliğine sadık kalacağım."

"MEDYADA BİRÇOK ŞEY SUNULUYOR" "Kovulduktan sonra oyuncularla toplantı yapmak istediğim, bunu Hüseyin'in reddettiği söylendi. Bu yalan. Hüseyin ile sadece iyi ilişkim oldu, hala da iyi. Türkiye - Galler maçına gidemeyeceğim, tüm harcamalarımın kesildiği söylendi. Maçta fotoğrafım var, bu da yanlış. Hüseyin göndermediği için Macaristan'a kendim gittiğim söylendi, bu da yalan. Medyaya ben ve Kaan'ın kötü görünmesi için birçok şey sunuluyor. Temmuz sonundan itibaren bazı bilgilerin sızdırıldığını biliyordum. Benim tek yaptığım şey Beşiktaş'a en iyi kadroyu kurmak için Hasan, Hüseyin, Kaan ve Gio ile birlikte çalışmak oldu."

ROSIER'İN LEGANES'E TRANSFERİ "Valentin Rosier'in Leganes'e bedava gönderildiği ve Leganes başkanıyla yakın ilişkileri olduğu iddiası vardı." Brad Friedel: "Leganes başkanı kim? Google'da aratabilir miyim? Jeff Luhnow... Hiç tanışmadım." Brad Friedel: "Leganes başkanıyla yakın ilişkim olduğunu kim söyledi?" "Sosyal medyada böyle yazıldı." Brad Friedel: "Rosier birkaç sene önce çok iyiydi, yeteneklerini sorgulamıyorum. Nice'te oynadığı dönem piyasa değeri düştü. Mutlu değildi. Çok yüklü bir sözleşmesi vardı."

🎙️ Brad Friedel: "Leganes'in başkanını tanımıyorum. Rosier, birkaç sene önce çok iyiydi ama zaten piyasa değeri düşüşteydi ve yüklü bir sözleşmesi vardı." pic.twitter.com/mRYppogewm — HT Spor (@HTSpor) December 4, 2024 "BAŞARILI OLDUĞUNU GÖRÜRDÜNÜZ" "56 oyuncumuz vardı. Bunun 31'inin gitmesi gerekiyordu. Herkes de satmamız gerektiğini biliyordu. Bu ortam içinde hareket ettik. Şunu da bilin ki, oyunculara teklif geldiğinde kazandığı maaştan çok daha düşük bir teklif geliyordu. Batı Avrupalı hiçbir kulüp 28 yaş üstü oyuncunuza bonservis teklif etmez. Aynı zamanda da regülasyonlarla uyum süreci vardı. 20 saat çalıştığımız dönem vardı bir günde, o gün odamda olsaydınız başarılı olduğumuzu görürdünüz. Hasan, Hüseyin, Kaan, ben, Gio ve teknik ekibin yaptıklarını düşününce başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Elbette bazı şeyler daha iyi olabilirdi. Bize kulüp içinde yapılanlarla beraber en başarılı şekilde hareket ettik.

🎙️ Brad Friedel: "56 oyuncudan 31'inin gitmesi gerekiyordu. Günde 20 saat çalıştığımız dönemde odamda olsaydınız, başarılı olduğumuzu görürdünüz." pic.twitter.com/t7XbCyEUyF — HT Spor (@HTSpor) December 4, 2024 JOAO MARIO TRANSFERİ "Joao Mario transferi neden bu kadar konuşuluyor anlamadım. Kim istemiyordu Joao Mario'yu? Kimse isim vermiyor. Aylarca sol kanat oyuncusu baktık. Belki hala da kulüp bakıyordur. Bir sol kanat için transfer yapılmak isteniyordu. Maalesef Angelo'da olduğu gibi birileri ismi sızdırdı. Chelsea haberi medyada gördüğünde hiç memnun kalmadı. Yine de iyi bir şansımız vardı bu transfer için. Maalesef Suudi transferinin son gününde de 23 milyon euro gibi bir bonservise gitti. Bununla da rekabet edemedik. Avrupa futbolunda iyi pasörlerinden biri olan Joao Mario'yu getirmemiz söz konusuydu. Son söz Giovanni van Bronckhorst'taydı. Sol tarafta Muçi ve Semih'in oynayacağını düşünerek ocak ayına gitmek istiyorduk çünkü sol taraf için düşündüğümüz isimlerin hiçbiri bütçemize uymuyordu. Sanırım Kaan Şakul ile ilgili bir iddia vardı Joao Mario için ama kendisinin hiç ilgisi olmadı."

🎙️ Brad Friedel: "Angelo'nun adının sızdırılması Chelsea'nin hoşuna gitmedi. Kaan Şakul'un João Mário transferiyle ilgisi olmadı." pic.twitter.com/oKfmi3se1Z — HT Spor (@HTSpor) December 4, 2024 UDOKHAI VE NDOUR TRANSFERLERİ "Felix yaş ve kalite açısından ileride kar getirebilecek bir oyuncuydu. Hızı, gücü tartışılmaz. Cher Ndour 19-20 yaşlarında, gelecek vaat eden bir oyuncuydu. Can Keleş çok genç ve iyi bir oyuncu. Onu aldığımız andan itibaren etraftaki tüm sözler çok negatifti. Kendine Beşiktaşlı olduğunu söyleyen habercilerin bu kadar negatif söylemler yayılması kötü oldu. Kendisi hem kiralanabilecek hem de ileride satılabilecek bir oyuncuydu."

SEMİH KILIÇSOY'A TEKLİF GELDİ Mİ? "Semih Kılıçsoy bir dönem neden oynamadı, hiç teklif geldi mi? "Semih'in neden o dönemde oynamadığını Gio'ya sorun. İkinci olarak, Semih'e hiç teklif gelmedi. Kendisini çok seviyorum. İyi bir ilişkimiz vardı. Semih'e çok fazla baskı yüklemek istemiyorum. Sergio Agüero gibi bir yapısı var. İleride çok iyi olacağını düşünüyorum." "TRANSFERİN SON GÜNÜ İLGİ OLDU" "Aslında transferin son gününde hiç basına açıklanmayan bir kulüpten Semih'e ilgi duyuldu. Onların da bir oyuncu satması gerekiyordu."