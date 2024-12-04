Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
Bursa'da, orman ürünleri fabrikasında, kesim makinesinden fırlayan ahşap parçasının bacağına saplanıp, atar damarını parçaladığı 60 yaşındaki Mahmut Harbi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Harbi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Bursa'da yürek yakan kaza saat 09.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 31’inci Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi.
FIRLAYAN AHŞAP BACAĞINA SAPLANDIMahmut Harbi, 60 yaşındaydı.
DHA'daki habere göre Mahmut Harbi (60), makineyle ahşap kesimi yaptığı sırada fırlayan ahşap parçası sol bacağına saplandı.
ATAR DAMARI PARÇALANDI
Atar damarı parçalanan Harbi ağır yaralandı, iş arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Mahmut Harbi yapılan ilk müdahalesinin ardından, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Harbi, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.