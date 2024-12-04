Melek Mosso ile Serkan Sağdıç krizi aştı

Eş olsun, arkadaş olsun...

Kim olursa olsun; kişiler tartışır, birbirlerine küserse önce onu sosyal medyadan takip etmeyi bırakıyor.

Bunun son örneğini şarkıcı Melek Mosso ile oyuncu Serkan Sağdıç'ın birbirlerine küsmesinde gördük.

Geçtiğimiz yıl evlenen Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, birkaç gün önce yaşadıkları bir tartışmayla birbirlerine küstü. Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakan Mosso ile Sağdıç'ın küskünlüğü uzun sürmedi.

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, barıştı. Birbirlerini de sosyal medya hesaplarından takip etmeye de başladılar.