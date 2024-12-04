Dünyanın en gizemli inşaatı... Mısır piramitlerini inşa eden işçilerin sıradan bir günü nasıldı?

PİRAMİT İNŞASI: ULUSAL BİR PROJE

GÖNÜLLÜLER VE ZORUNLU ÇALIŞMA

Piramit işçileri genellikle köylerinden geçici olarak Giza’ya çağrılan kişilerdi. Bazı teorilere göre, bu kişiler zorunlu çalışmaya tabi tutulsa da Zahi Hawass, insanların gönüllü olarak bu projeye katıldığını öne sürmektedir. Piramit inşası, ulusal bir proje olarak kabul edilir ve katılımcılara bir birlik duygusu aşılamıştır.