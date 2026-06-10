Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, 1 Şubat'ta saat 10.25 sıralarında meydana gelen kazada, bariyerlere çarparak devrilen yolcu otobüsündeki 10 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi de yaralanmıştı.

KAZA SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosu'nun başlattığı kazayla ilgili soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, kazanın oluş şekli, yol ve hava durumu, takograf verileri, kaza tespit tutanağı, bilirkişi raporları, flash bellek, CD'ler ve dosyadaki beyanlar incelendi.

KAZANIN OLUŞ BİÇİMİ ANLATILDI

Raporda kazada hayatını kaybeden sürücü İzzet Karağaç'ın sevk ve idaresindeki otobüsün, Aksu istikametinden Döşemealtı istikametine seyir halindeyken Kuzey Çevre Yolu Antalya-Burdur kara yolu kavşağına geldiği sırada yan yol katılımı yapacağı sağa doğru virajlı yol bölümünde sola doğru yönelerek bariyerlere çarpıp sürüklendiği, ardından yoldan çıkarak yol dışındaki toprak zemine sol yan kısmı üzerine devrildiği belirtildi.

"AZAMİ HIZ LİMİTİ: 50 KM'YDİ"

Raporda yolun 7 metre genişliğinde, tek yönlü, asfalt, ıslak ve nemli olduğu, kaza sırasında havanın sisli/dumanlı, vaktin gündüz ve bölgenin yerleşim yeri olduğu kaydedildi. Kaza tespit tutanağında olay yerindeki azami hız limitinin 50 kilometre olduğu, emniyet şeridi ve banket genişliğinin 2 metre olduğu, yolun yatay güzergâhta tehlikeli virajlı bulunduğu belirtildi.

YOLDA UYARI LEVHALARI VARDI

Raporda ayrıca olay yerine 15 metre mesafede coğrafi bilgi levhası, 30 metre mesafede sağa tehlikeli viraj levhası, 60 metre mesafede azami hız levhasının bulunduğu ifade edildi.

KAZA ANINDA HIZI: 95 KM'YDİ

Raporda, yolcu otobüsüne ait 30 metre uzunluğunda fren izi bulunduğu, kaza sonrası alınan takograf hız grafiğinde ise sürücünün kaza anındaki hızının 95 kilometre/saat olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

"SÜRÜCÜ KURALLARI İHLAL ETTİ"

Kazada 44 metre hasarlı bariyer bulunduğu da raporda yer aldı. Raporda, Jandarma Genel Komutanlığı Derinlemesine Trafik Kazası Araştırma ve Canlandırma raporunda da sürücünün hızını yol ve hava şartlarına göre ayarlamaması nedeniyle trafik kuralını ihlal ettiğinin belirtildiği kaydedildi.

"ASLİ DERECEDE KUSURLUDUR"

Raporda sürücünün kusur durumuna ilişkin, "Hayatını kaybeden sürücü İzzet Karağaç, sevk ve idaresindeki yolcu otobüsü ile seyri sırasında yola gereken dikkatini vermesi, yolun virajlı, zeminin ıslak ve havanın sisli olmasını dikkate alıp, müteyakkız bir hızla görüş mesafesini dikkate alarak seyrini sürdürmeye özen göstermesi gerekirken bu hususlara riayet etmediği, mahal şartlarının çok üzerinde bir hızla dikkatsiz ve tedbirsizce virajı dönmek istemesi neticesi sevk ve idare hatasıyla aracının hakimiyetini kaybederek sola doğru yönelip, bariyerlere çarpıp sürüklenerek yoldan çıktığı olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı ile asli derecede kusurludur" ifadelerine yer verildi.