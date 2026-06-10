Icardi'den Galatasaray'a 2 yıllık talep!
Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi, Sarı-kırmızılıların 1 sezonluk sözleşme teklifine soğuk bakarken iki sezonluk mukavele istedi. Galatasaray ilk teklifini ücret olarak revize edebilir
Giriş: 10 Haziran 2026 - 12:29 Güncelleme:
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Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sözleşme konusu yılan hikayesine döndü.
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Sezon bitiminden sonra Japonya'ya tatile gidip dönen Arjantinli yıldız bir kez daha tatile çıktı.
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Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek sözleşme görüşmelerini bizzat yürütürken Icardi tarafı sarı-kırmızılıların teklifine soğuk bakıyor.
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Cimbom 4+1 milyon Euro yıllık ücretten bir sezonluk sözleşme önerirken Icardi tarafı ise iki sezonluk bir kontrat talep ediyor.
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Galatasaray daha önce bu teklifi revize etmeyi düşünmezken bir sezonluk kontrat üzerinde 4+1 milyon Euro'nun biraz artırılması da masaya yatırıldı.
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Başkan Özbek, Arjantinli yıldız tarafının talebi olan iki sezonluk bir kontrat vermeye ise sıcak bakmıyor.