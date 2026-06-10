Altında tahminler yeniden şekilleniyor

Ocak ayında ons başına 5.595 dolarla tarihi zirvesini gören altın, son aylarda yüzde 20'ye yaklaşan değer kaybıyla 4.000-4.300 dolar bandına geriledi. Ons fiyatı bu sabah 4.210 dolardan işlem gördü. Gram altın fiyatı ise yüzde 1.3'lük düşüşle 6 bin 236 liraya geriledi.

Fiyatlardaki geri çekilmede yükselen petrol fiyatları, enflasyon endişeleri ve ABD'de faiz indirimlerinin ötelenebileceği beklentileri etkili oldu.

CITI KISA VADELİ HEDEFİNİ DÜŞÜRDÜ

Son günlerde en dikkat çekici revizyonlardan biri Citigroup'tan geldi.

Banka, 9 Haziran'da yayımladığı değerlendirmede önümüzdeki üç aya ilişkin altın fiyatı tahminini 4.300 dolardan 4.000 dolara indirdi. Kurum, güçlenen dolar, istikrar kazanan reel faizler ve güvenli liman talebindeki zayıflamanın kısa vadede yükselişi sınırlayabileceğini belirtti.

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Buna karşın Citi, 6-12 aylık döneme ilişkin 4.500 dolarlık hedefini korudu ve ekonomik yavaşlama veya yeni jeopolitik risklerin fiyatları yeniden destekleyebileceğini vurguladı.

GOLDMAN SACHS YÜKSELİŞ BEKLENTİSİNİ KORUYOR

Goldman Sachs ise son değerlendirmelerinde altın konusunda iyimser duruşunu sürdürüyor.

Piyasalardaki düzeltmeye rağmen banka, merkez bankalarının güçlü talebi ve yatırımcı ilgisinin devam edeceği görüşüyle altın için yaklaşık 5.400 dolarlık hedefini koruyor.

JPMORGAN'DAN 6 BİN DOLAR SENARYOSU

JPMorgan da altına ilişkin olumlu görüşünü koruyan kurumlar arasında yer alıyor.

Piyasa analizlerinde banka, yıl sonuna doğru talebin yeniden güçlenebileceğini ve ons altının 6 bin dolar seviyesine yaklaşabileceğini öngörüyor. Kurum, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğiliminin devam etmesini yükselişi destekleyen en önemli unsur olarak görüyor.

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BANK OF AMERICA: GEÇİCİ BİR DÜZELTME

Bank of America da son haftalarda yayımlanan değerlendirmelerinde altındaki geri çekilmeyi geçici bir düzeltme olarak yorumladı.

Kurum, önümüzdeki 12 aylık dönemde ons altının 6 bin dolara ulaşabileceği görüşünü korurken, yüksek bütçe açıkları, küresel borçluluk ve merkez bankalarının alımlarını yükselişi destekleyen faktörler arasında gösteriyor.

İKİNCİ YARIDA TOPARLANMA BEKLENTİSİ

Danışmanlık şirketi Metals Focus'un geçen hafta yayımlanan raporunda ise yılın ikinci yarısında altın fiyatlarında toparlanma öngörüldü.

Kuruluş, 2026 yılı ortalama altın fiyatının geçen yıla göre yüzde 43 artışla 4.920 dolar seviyesinde gerçekleşmesini beklerken, yatırım amaçlı fiziki altın talebinin son yılların en yüksek seviyelerine çıkacağını tahmin ediyor.

PİYASALAR FED VE JEOPOLİTİK GELİŞMELERE ODAKLANDI

Analistler, altın fiyatlarının yönünde önümüzdeki dönemde ABD Merkez Bankasının faiz politikası, Orta Doğu'daki gelişmeler ve merkez bankalarının altın alımlarının belirleyici olacağını ifade ediyor.

Son günlerde ABD-İran geriliminin enerji fiyatlarını yükseltmesi ve faiz beklentilerini değiştirmesi altın üzerinde baskı oluştururken, birçok kurum uzun vadeli yükseliş hikayesinin tamamen sona ermediği görüşünde birleşiyor.