Ağrı'da olay Hamur ilçesi, Abide Mahallesi Bey Sitesi'nde meydana geldi. İlçeye bağlı Soğanlıtepe İlkokulu'nda şubat ayında anasınıfı öğretmeni olarak göreve başlayan Irmak Ayşe Koparan'dan (24) haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

GENÇ ÖĞRETMEN CANSIZ HALDE BULUNDU

DHA'daki habere göre ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Koparan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından Koparan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA VE İNCELEME BAŞLATILDI

Mobbinge uğradığı iddia edilen Koparan'ın ölümüyle ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirdiği öğrenildi. Irmak Ayşe Koparan’ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi.

"Hamur ilçemizde öğretmen olarak görev yapan Irmak Ayşe Koparan’dan 07.06.2026 tarihinde haber alınamadığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine ilgili ekiplerce gerekli inceleme ve araştırmalar gerçekleştirilmiş, yürütülen çalışmalar neticesinde Irmak Ayşe Koparan’ın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir.

Meydana gelen ası suretiyle intihar olayıyla ilgili olarak Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmış olup, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma süreci titizlikle yürütülmektedir.

Ayrıca Valiliğimiz talimatları doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nce de konunun idari yönden incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla müfettiş görevlendirilmiştir. Süreç, ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmekte olup, soruşturma ve incelemelerin sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli işlemler tesis edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."