16 yaşındaydı... Kıskançlık cinayetine kurban gitti, son çırpınış anları kamerada!
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 17 yaşındaki bir çocuk, eski kız arkadaşının yanında gördüğü 16 yaşındaki K.A.'yı çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan K.A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından yakalanan şüpheli ile babası gözaltına alındı
Ankara'da 17 yaşındaki çocuk, eski kız arkadaşının yanında gördüğü 16 yaşındaki K.A.'yı bıçaklayarak öldürdü.
16 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ
DHA'daki habere göre olay; dün akşam saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir parkta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 17 yaşındaki kişi, eski kız arkadaşının yanında gördüğü K.A. ile tartışmaya başladı.
DEFALARCA BIÇAKLANDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.A., vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SEDYE ÜZERİNDE KALP MASAJI
Sağlık ekipleri, ağır yaralı K.A.'ya sedye üzerinde kalp masajı yaptı. O anlar ise cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan K.A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
BABASIYLA BİRLİKTE GÖZALTINDA
Şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin babasının da gözaltına alındığı belirtildi.