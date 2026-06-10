Eski şampiyonlardan tarihi hayal kırıklıklarına: İşte 2026 Dünya Kupası'na katılamayan ülkeler
Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası, futbol dünyasında büyük bir heyecan yaratırken, kontenjan artışına rağmen turnuva dışında kalan ülkeler dikkat çekti. İtalya'dan Şili'ye, Kosta Rika'dan Kamerun'a kadar Dünya Kupası deneyimi bulunan birçok milli takım bu büyük şöleni televizyon başından izlemek zorunda kalacak. İşte 2026 Dünya Kupası'na katılamayan en dikkat çekici ülkeler...
Dünya futbolunun en büyük sahnesi olan Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenleniyor. Takım sayısının artırılması, Özbekistan ve Yeşil Burun Adaları gibi ülkelerin ilk kez bu heyecanı yaşamasına, Haiti ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin ise turnuvaya geri dönmesine kapı açtı. Ancak kontenjanın bu kadar genişlemesi bile bazı devlerin dışarıda kalmasını engelleyemedi. 2026 Dünya Kupası elemeleri, futbol dünyasında kartların yeniden karıldığını ve rekabetin ne kadar acımasız olduğunu bir kez daha kanıtladı. İşte turnuvayı televizyon karşısında izlemek zorunda kalacak olan futbol dünyasının en dikkat çekici 14 ülkesi.
JEOPOLİTİK KRİZ YEŞİL SAHALARI VURDU
Listenin ilk sırasında, futbol dışı gerekçelerle turnuva dışında kalan bir ülke yer alıyor. 2018 yılında Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan ve çeyrek finale kadar yükselen Rusya, Ukrayna’nın işgalinin ardından FIFA ve UEFA tarafından alınan yaptırım kararları nedeniyle 2026 Dünya Kupası elemelerine dahil edilmedi. Böylece Rusya’nın 2026 Dünya Kupası yolculuğu başlamadan sona erdi.
DÖRT YILDIZLI DEV ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ YOK
Futbol tarihinin en başarılı ülkelerinden biri olan İtalya, kelimenin tam anlamıyla bir kabusun içinde yaşıyor. Tam 4 kez dünya şampiyonluğu yaşayan İtalyanlar, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası vizesi alamadı.
En son Euro 2020 şampiyonu olarak Avrupa'nın zirvesine çıkan Gök Mavililer'in, bu büyük zafere rağmen Dünya Kupası hasretine yine son verememesi futbol dünyasında şaşkınlık yarattı.
OSİMHEN'Lİ NİJERYA YOK
Afrika futbolunun en köklü ve renkli ekiplerinden biri olan Nijerya, turnuvanın en büyük eksiklerinden biri olacak. 1994 ile 2018 yılları arasında yalnızca bir kez Dünya Kupası kaçıran ve 3 kez gruptan çıkmayı başaran Süper Kartallar, 2023 yılında Afrika Uluslar Kupası’nda ikinci, 2025’te ise üçüncü olmuştu. Ancak bu istikrar, onları Amerika kıtasına taşımaya yetmedi.
GÜNEY AMERİKA’NIN EN BÜYÜK KAYBI
Kontenjan genişlemesi en çok Güney Amerika kıtasına yaradı. 10 ülkeden 6’sının doğrudan katıldığı, 1’inin ise play-off oynadığı bu sistemde Şili’nin sonuncu olması tam bir hayal kırıklığı yarattı.
2010 ve 2014 turnuvalarında boy gösteren Şili, bu avantaja rağmen eleme grubunun dibine demirleyerek turnuvaya veda eden en dikkat çekici Güney Amerika ülkesi oldu.
EV SAHİPLERİNİN YANINDA BÜYÜK HÜSRAN
ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahibi olmasıyla Kuzey ve Orta Amerika elemelerinde kapının ardına kadar açılacağı düşünülen Kosta Rika, beklentilerin çok uzağında kaldı. Son 6 Dünya Kupası'nın 5’inde yer alan ve 2014’te çeyrek final oynayan Orta Amerika temsilcisi, bu kez turnuvaya yaklaşamadı. Kosta Rika’nın vedası, en az İtalya kadar büyük bir sürpriz olarak kayıtlara geçti.
LEWANDOWSKI İÇİN SON DANS SÖNDÜ
Dünya futbolunun en önemli golcülerinden biri olan Robert Lewandowski için artık yolun sonu göründü. 37 yaşındaki yıldız futbolcu elemelerde 5 gol atarak üzerine düşeni yapsa da Polonya’yı turnuvaya taşımaya yetmedi. Play-off aşamasında İsveç’e kaybeden Polonya turnuva biletini kaçırırken, Lewandowski de kariyerindeki belki de son Dünya Kupası fırsatına veda etti.
AFRİKA’NIN ASLANI BU KEZ YIKILDI
Dünya Kupası tarihine en çok katılan Afrika ülkesi unvanını elinde bulunduran Kamerun, 2026 biletini kaçırarak kıtada büyük bir şok yarattı. Genişleyen kontenjanla birlikte Afrika'dan 10 takımın vize aldığı bu süreçte Sönmez Aslanlar, play-off aşamasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti engeline takıldı. Son 4 turnuvanın 3’ünde boy gösteren Kamerun, bu kez Dünya Kupası’nı televizyon karşısından izleyecek.
DÜNYANIN EN KALABALIK İKİNCİ ÜLKESİ YİNE YOK
Genişleyen yeni format, Asya kıtasında daha önce Dünya Kupası deneyimi yaşamamış ülkeler için önemli bir fırsat yarattı. Ancak dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan ve spora devasa yatırımlar yapan Çin, bu fırsatı değerlendiremedi. Tarihinde sadece bir kez, 2002 yılında Dünya Kupası'nda boy gösteren Çin, finansal gücüne ve devlet desteğine rağmen bu büyük turnuvanın dışında kaldı.
ADA FUTBOLUNUN ŞANSSIZ TARAFI
Uzun yıllardır Dünya Kupası hasreti çeken İrlanda, 2026 yolunda da aradığı bileti bulamadı. Roy Keane ve Robbie Keane gibi ülke futboluna damga vuran isimlerin ardından yeni jenerasyonla çıkış arayan Yeşiller, elemelerde son ana kadar yarışın içinde kalsa da 2002’den bu yana süren bekleyişi sona erdiremedi.
BOB MARLEY ESİNTİSİ SAHAYA YETMEDİ
Jamaika, elemelerde Bob Marley’den ilham alan formalarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Tarihindeki ikinci Dünya Kupası katılımını hedefleyen "Reggae Boyz", kıtalararası play-off yarı finalinde Yeni Kaledonya’yı geçmeyi başardı. Ancak finalde Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden 100. dakikada yediği golle 1-0 mağlup olan Jamaika, turnuva biletini son anda kaçırdı.
BALKANLARDA SERİ BOZULDU
Son iki Dünya Kupası’nda (2018 ve 2022) yer almayı başaran Sırbistan, 2026 yolunda büyük bir hüsran yaşadı. Elemelerde grubunu komşusu Arnavutluk’un gerisinde tamamlayarak play-off biletini bile alamayan Beyaz Kartallar, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası sahnesine çıkma şansını kaçırdı ve turnuvanın dışında kaldı.
PENALTILARLA YIKILAN DANİMARKA
1992 Avrupa Şampiyonu Danimarka, Dünya Kupası’na katılmaya en çok yaklaşan takımlardan biri oldu. UEFA play-off yarı finalinde Kuzey Makedonya’yı 4-0 mağlup eden Danimarkalılar, finalde Çekya ile karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten mücadelede seri penaltı atışları sonucunda Çekya’ya elenen Danimarka, turnuvanın en dramatik vedalarından birini yaşadı.
EFSANELERİN ARDINDAN SESSİZLİK
Gareth Bale’in emekliliği ve Aaron Ramsey’nin kariyerinin sonuna yaklaşmasıyla Galler, sahada ciddi bir liderlik eksikliği hissetti. 1958'den sonra ilk kez 2022'de turnuvaya katılan "Ejderhalar", yeni jenerasyonuyla 2026 elemelerinde Belçika'nın ardından grubu ikinci bitirerek play-off'a kaldı. Ancak Cardiff'teki play-off yarı finalinde Bosna-Hersek ile 1-1 berabere kalan Galler, seri penaltılarda 4-2 kaybederek turnuva biletini kaçırdı.
ÇEKYA İLE REKABETTE GERİDE KALDILAR
Çekoslovakya’nın dağılmasının ardından futbolda farklı yollar izleyen iki komşudan Çekya, 2026 Dünya Kupası biletini almayı başarırken Slovakya yine turnuva dışında kaldı. Bağımsızlık sonrası Dünya Kupası sahnesinde Çekya ikinci kez yer alma hakkı elde ederken, Slovakya tek katılımda kaldı.
2026 Dünya Kupası böylece iki ülke arasındaki bu rekabette Çekya’yı bir adım öne taşıdı.