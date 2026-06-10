DÖRT YILDIZLI DEV ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ YOK

Futbol tarihinin en başarılı ülkelerinden biri olan İtalya, kelimenin tam anlamıyla bir kabusun içinde yaşıyor. Tam 4 kez dünya şampiyonluğu yaşayan İtalyanlar, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası vizesi alamadı.

En son Euro 2020 şampiyonu olarak Avrupa'nın zirvesine çıkan Gök Mavililer'in, bu büyük zafere rağmen Dünya Kupası hasretine yine son verememesi futbol dünyasında şaşkınlık yarattı.