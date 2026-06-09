Şişli Fulya'daki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı yeniden inceleyerek kapsamlı bir soruşturma yürüttü.

Bülent G.

CİNAYET İTİRAFI GELDİ

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan tetikçi Bülent G. ile Fazlı K. ve Serdar K.'nin soruşturmasında önemli gelişme yaşandı. Avcılar'da yakalanan ve cinayette silahı kullandığı belirlenen Bülent G., gözaltına alındığında cinayeti işlediğini söyledi. Cinayet Büro Amirliği'nde avukatı eşliğinde resmi ifadesi alınan şüpheli, cinayetin detaylarını bir bir anlattı.

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"BİZE TERS"

Bülent G., ifadesinde Aynur Kanbur'un uzaktan akrabası olduğunu belirterek yaptığı işi tasvip etmediğini söyledi. Dansözlüğün kendi ailesinin örf ve adetlerine aykırı olduğunu öne süren şüpheli, cinayeti bu nedenle işlediğini iddia etti.

"SAHİLDE TEHDİT ETTİM"

İfadesinin devamında Kanbur ile ilk kez sahilde karşılaştığını anlatan Bülent G., "Onunla konuştum. Akrabası olduğumu söyledim. Bu işi yapma dedim. O da beni tersledi. Bunun üzerine tehdit ettim" dedi. Şüpheli ayrıca bu olayın ardından Aynur Kanbur'u uzun süre takip ettiğini ve evinin yerini bu şekilde öğrendiğini öne sürdü.

"EVİNİ TAKİP EDEREK ÖĞRENDİM"

Bir iş yerinde pastacı ustası olarak çalıştığını söyleyen Bülent G., Kanbur'u takip ederek evini tespit ettiğini, daha sonra silah temin ederek cinayeti planladığını anlattı.

"KARGOCUYUM" DİYEREK KAPIYI AÇTIRDI

Cinayetin en çok merak edilen ayrıntılarından biri de saldırganın kapıyı nasıl açtırdığıydı. Kanbur'un yakınları, Aynur Kanbur'un tanımadığı kişilere kapıyı açmadığını belirtmişti. Şüpheli ifadesinde, "Silahı aldıktan sonra metrobüsle Mecidiyeköy'e gittim. Oradan yürüdüm. Tanınmamak için şapka takmıştım. Zili çaldım. 'Kim o?' diye sorunca 'Kargocuyum' dedim. Kapıyı açınca ateş etmeye başladım" ifadelerini kullandı.

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"SİLAHI DENİZE ATTIM"

Cinayetin ardından yürüyerek Beşiktaş'a gittiğini öne süren şüpheli, olayda kullandığı silahı denize attığını söyledi.

GÖRÜNTÜLER SANİYE SANİYE İNCELENDİ

Soruşturmada 10 yıllık cinayetin nasıl çözüldüğüyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı yeniden incelemeye aldı. Bu kapsamda dosyada bulunan tüm kamera görüntüleri saniye saniye izlendi.

Daha önce yalnızca Mecidiyeköy metrobüs çıkışında görüntüsü bulunan şüphelinin, olay öncesine ait görüntülerde izine rastlanamamıştı. Görüntülerin yeniden incelenmesinin yanı sıra Kanbur ailesinin 2017 yılında verdiği dilekçede adı geçen kişiler de mercek altına alındı.

4 BİN SAAT GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Günlerce yaklaşık 4 bin saatlik görüntüyü inceleyen cinayet dedektifleri, Avcılar'daki metrobüs turnikelerinde 10 saniyelik bir görüntüye ulaştı. Görüntülerde, şapkalı bir kişinin turnikelerden geçerek metrobüse bindiği belirlendi. Yavaşlatılarak incelenen görüntülerdeki kişinin kafasındaki şapkanın, daha önce Mecidiyeköy çıkışında tespit edilen şüphelinin görüntüsündeki şapkayla aynı olduğu belirlendi.

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ŞAPKADAN KATİLE ULAŞILDI

Bin 700 kişi arasından tespit edilen bu görüntü, soruşturmanın kırılma noktası oldu. Cinayet dedektifleri, Avcılar'da metrobüse binen kişinin ilerleyen saatlerdeki görüntülerine de ulaştı. Yapılan karşılaştırmada, Avcılar'daki görüntüde yer alan kişinin kıyafetleriyle Mecidiyeköy Metrobüs durağından çıkan ve Aynur Kanbur'u öldürdükten sonra yaklaşık 5 kilometre yürüyerek Beşiktaş'a gittiği değerlendirilen şüphelinin kıyafetlerinin aynı olduğu tespit edildi. Böylece polis, şapka detayından yola çıkarak cinayet şüphelisine ulaştı.

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KİMLİĞİ AKBİL KARTINDAN TESPİT EDİLDİ

Bu kritik tespitin ardından polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışmayı derinleştirdi. Yapılan titiz incelemede, metrobüs turnikelerinde kullanılan ulaşım kartından şüphelinin Bülent G. olduğu belirlendi. Ekipler, Bülent G.'nin cep telefonu bilgilerine de ulaştı. Bu bilgiler, Kanbur ailesinin 2017 yılında verdiği şikâyet dilekçesinde adı geçen kişilerle karşılaştırıldı.

"BİZİM SÜLALEDEN DANSÖZ ÇIKMAZ" İDDİASI

Soruşturma kapsamında Aynur Kanbur'un ablasının 2017 yılında verdiği dilekçe yeniden değerlendirildi. Dilekçede, maktulün akrabaları olan Fazlı K., Serdar K. ve Yüksel K.'nin daha önce Aynur Kanbur'u tehdit ettikleri, hatta "Bizim sülaleden dansöz çıkmaz" şeklinde ifadeler kullandıkları öne sürüldü.

TELEFONLARINI CİNAYETTEN ÖNCE KAPATTILAR

Bunun üzerine adı geçen kişilerin birbirleriyle bağlantısı detaylı incelemeye alındı. HTS kayıtları incelendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin telefonlarının cinayetten kısa süre önce kapandığı, ertesi gün öğle saatlerine kadar da açılmadığı belirlendi. Ayrıca Yüksel K.'nin olaydan iki gün önce ABD'ye gittiği, onun da aynı zaman diliminde telefonunu kapattığı tespit edildi.

BİRBİRLERİYLE BAĞLANTILI ÇIKTILAR

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Bülent G. ile Serdar K. arasında bağlantı olduğunu tespit etti. İncelemede Bülent G.'nin telefonunun da olaydan önce kapatıldığı ve ertesi gün öğle saatlerine kadar açılmadığı belirlendi. Telefonun yeniden açılmasının ardından ise Bülent G.'nin Serdar K. ile mesajlaştığı ortaya çıktı.

YANLARINDA ÇALIŞMIŞ

Araştırmalarda Bülent G., Fazlı K. ve Serdar K.'nin uzaktan akraba oldukları, ayrıca ortak arazilere sahip bulundukları belirlendi. Bülent G.'nin bir dönem iki kardeşe ait şirkette sigortalı olarak çalıştığı da tespit edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Bülent G. cinayetle ilgili tüm detayları anlatırken, gözaltına alınan Fazlı K. ile Serdar K. ise cinayetle ilgilerinin olmadığını iddia etti.