CHP'de mutlak butlan kararının ardından Genel Başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel arasındaki grup toplantısı gerilimi sürüyor. Bugün saat 13.30'da yapılacak CHP Grup Toplantısı'nda kürsüde kimin konuşacağı belli olacak.

09:20 09/06/2026 Meclis girişinde CHP trafiği TBMM'nin Dikmen Kapısı girişinde CHP'li milletvekilleri ve Grup Toplantısını takip edecekler toplandı. Polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Paylaş facebook

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09:10 09/06/2026 Milletvekilleri salona girmeye başladı CHP milletvekilleri sabah saat 09.00 itibariyle grup toplantısının yapılacağı salona geldi. Paylaş facebook

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CHP'DE GRUP TOPLANTISI TARTIŞMASI

Anadolu Ajansı'nın yayınladığı gündem özetine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 13.30'da CHP Grup Toplantısında konuşacak.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kendi Genel Başkanlığı döneminde görev yapan MYK'yı Meclis'te topladı. Toplantı çıkışı Özel grup toplantısı yapacağını açıkladı. Mahkeme tarafından Genel Başkan olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu da TBMM'ye grup toplantısında konuşacağı başvurusunu yaptı.

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KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISINDA KONUŞACAK

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "11 Haziran Perşembe günü Parti Meclisi'ni toplayacağız. Salı günü TBMM grubumuzu yapacağız, Sayın Genel Başkan konuşacak ve içinde bulunduğumuz sürece ilişkin bazı değerlendirmeler yapacak.

Sarı, 'Grup toplantısında Özel de konuşmak isterse ne yapacaksınız' sorusuna ise "CHP Genel Başkanı grupta konuşacak. AKP Genel Başkanı, AKP grubunda konuşamıyor mu? Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey olamaz" diyerek yanıt verdi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı'nın açılışını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çıkışta, "Haftaya grupta sizi göreceğiz" diyen gazeteciye “Umarım, hep beraber” diye cevap verdi.

BAŞKANLIĞA YAZI GÖNDERDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığı'na grup toplantısı yazısı gönderdi.

Kılıçdaroğlu yazıda, "Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Toplantısı'nın 4. Yasama Yılı 28. Birleşimi, 09.06.2026 Salı saat 13.30'da TBMM CHP Grup Toplantı Salonunda yapılacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak sunuş konuşmasını yapacağım Grup Toplantısına katılmak üzere TBMM'ye gelecek olan ekli listede isimleri bildirilen ziyaretçilerimizin Kurul Toplantı Salonuna alınması için gereğinin yapılması hususunu bilgilerinize saygıyla sunarım" ifadelerine yer verdi.

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ÖZGÜR ÖZEL: BENİM KONUŞACAĞIM GRUP TOPLANTISI YAPILACAK

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Grup Başkanvekili arkadaşımız Meclis Başkanlığına gerekli başvuruyu yapıyor. Yapmayacaktık ama yarın Grup Başkanvekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak." dedi.

Özel, dün Meclis'te partisinin bazı milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özel, partisinin 3 belediye başkanı aracılığıyla hem kendilerinin hem de Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmamasına dair öneride bulunduğunu ancak bunun reddedildiğini aktardı.

Bu sabah da "Genel Merkez'de toplansınlar biz aynı saate grup toplantısı koymayız" dediğini, ancak bunun da reddedildiğini bildiren Özel, şunları paylaştı:

"Grup Başkanvekili arkadaşımız Meclis Başkanlığına gerekli başvuruyu yapıyor. Yapmayacaktık ama yarın Grup Başkanvekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyreki kürsüde anacağım. Partililerimizi yarınki grup toplantısına hem Ferdi Zeyreki anmaya hem partisine omuz vermeye davet ediyorum. Başka bir yerde, başka zamanda bir alternatif grup toplantısı yaparlar, onun için 46 milletvekiline ihtiyaçları var. O değerlendirmeleri kendilerine bırakıyorum ama sağduyulu davranmaya, hani arınma diyorlar ya, partimizin sokağına bile yakışmamış o kişilerden arınmaya, kendilerini CHPlileri asla karşı karşıya getirmemeye davet ediyorum. Kemal Bey böyle bir grup toplantısı yapmayı istiyorsa yol bellidir. Önce bine yakın toplanmış olan imzayla kendilerine gelecek hafta yapacağımız kurultay başvurusunu derhal işleme almak, kurultayı toplamak, kurultayda aday olmaktır. Kurultaydan seçilip de buraya gelindiğinde, bu partinin tüm milletvekilleri seçilmiş Genel Başkan gruba geldiğinde onu ayakta karşılar. Burada hiçbir mahsur, beis yok."

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Özgür Özel, kurultay çağrısını yineleyerek, bu karar alınmadan Grup Başkanı olarak kürsüyü "atanmış birine bırakmalarının" mümkün olmayacağını belirtti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KURULTAY PAYLAŞIMI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz, bizler, CHP'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız. Hedefimiz net, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir. 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum."