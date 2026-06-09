Akıl hastalıklarını buz kıracağıyla tedavi etmek isterken yüzlerce kişiyi öldürdü: Doktor Walter Freeman ve lobotominin karanlık hikayesi

DOKTOR BİR AİLEDEN GELDİ, TIPTA İZ BIRAKMAK İSTEDİ

Walter Jackson Freeman II, 1895 yılında Philadelphia’da doğdu. Tıp onun için yabancı bir alan değildi. Büyükbabası William Williams Keen, ABD’nin ilk beyin cerrahlarından biri olarak kabul ediliyordu. Babası Walter J. Freeman da tanınmış bir doktordu.

1916’da Yale Üniversitesi’nden mezun olan Freeman, Pennsylvania Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde nöroloji eğitimi aldı. Ardından 1923’te eğitimini ilerletmek amacıyla Avrupa’ya gitti. Bir yıl sonra ABD’ye döndüğünde Washington’da ilk pratisyen nörologlardan biri olarak çalışmaya başladı.

1930’lu yılların başına gelindiğinde kariyer basamaklarını hızla tırmanmıştı. St. Elizabeths Hastanesi’ndeki laboratuvarları yönetiyor, nöropatoloji alanında doktora derecesi bulunuyor ve George Washington Üniversitesi’nde nöroloji bölüm başkanı olarak görev yapıyordu.

St. Elizabeths’te çalıştığı dönemde ağır psikiyatrik rahatsızlıklarla boğuşan hastaların çaresizliğine yakından tanıklık eden Freeman, bu insanlara yardımcı olabilecek etkili bir tedavi yöntemi bulmayı kafasına koymuştu.