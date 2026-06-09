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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haber: Ortaokul öğrencisi Erdem Demir bıçaklanarak öldürüldü | İzmir haberleri | Son dakika haberleri

        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!

        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan ortaokul öğrencisi 15 yaşındaki Erdem Demir, ağır yaralandı. Tedavi altına alınan genç, hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan 18 yaşındaki C.C. ile 19 yaşındaki D.K. tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 10:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!

        İzmir'de kan donduran olay, önceki gün Karşıyaka sahilinde meydana geldi. Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Erdem Demir (15) ile C.C. (18) ve D.K. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        DHA'daki habere göre Demir, kavgada bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.

        İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Polis, kavgaya karışan C.C. ve D.K.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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