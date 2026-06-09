Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan ortaokul öğrencisi 15 yaşındaki Erdem Demir, ağır yaralandı. Tedavi altına alınan genç, hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan 18 yaşındaki C.C. ile 19 yaşındaki D.K. tutuklandı
Giriş: 09 Haziran 2026 - 10:36 Güncelleme:
İzmir'de kan donduran olay, önceki gün Karşıyaka sahilinde meydana geldi. Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Erdem Demir (15) ile C.C. (18) ve D.K. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
DHA'daki habere göre Demir, kavgada bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.
İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Polis, kavgaya karışan C.C. ve D.K.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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