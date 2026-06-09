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        Haberler Dünya JD Vance'ten İsrail açıklaması | Dış Haberler

        JD Vance'ten İsrail açıklaması

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD ve İsrail'in "ortak çıkarlarının" bulunduğunu belirtirken, "Öte yandan, çıkarlarımızın ayrıştığı bazı durumlar da var." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 20:50 Güncelleme:
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        JD Vance'ten İsrail açıklaması

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD ve İsrail'in İran konusunda çıkarlarının ayrışabileceğini ve bu kapsamda ABD'nin menfaatinin gözetileceğini söyledi.

        Amerikan Fox News kanalına konuşan Vance, İsrail ve İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

        ABD ve İsrail'in "ortak çıkarlarının" bulunduğunu belirten Vance, "Öte yandan, çıkarlarımızın ayrıştığı bazı durumlar da var. (ABD Başkanı Donald Trump'ın) En net olduğu nokta, İsrail'in kendi hedefleri olsa da ABD'nin İran'daki temel hedefinin, nükleer silaha sahip olmamalarını sağlamak olduğudur." dedi.

        Vance, son bir buçuk yılda İran'la nükleer konuda uzun vadeli anlaşmaya varılabilmesi için uygun ortamın oluşturulduğuna işaret ederek, "İsrail bundan memnun olabilir ya da olmayabilir ancak temelde bunun, ABD'nin menfaatine olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

        ABD Başkanı Trump dün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, karşılıklı saldırıların bölgesel savaşa dönüşmesi halinde İsrail'in, İran karşısında yalnız kalabileceği uyarısında bulunduğunu açıklamıştı.

        *Fotoğraf: AA

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