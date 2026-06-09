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        Haberler Dünya "İranlılar helikopterimizi düşürdü" | Dış Haberler

        "İranlılar helikopterimizi düşürdü"

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendilerine ait Apache tipi bir helikopteri düşürdüğünü belirtirken, helikopterde yer alan 2 pilotun yaralanmadan sağ kurtulduğunu ifade etti. ABD Başkanı, buna bir yanıt vermeleri gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 20:02 Güncelleme:
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        "İranlılar helikopterimizi düşürdü"

        ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek, "ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir." açıklamasını yaptı.

        ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'ye ait Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

        Trump, açıklamasında, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterinin İranlılar tarafından düşürüldüğü bilgisinin kendisine iletildiğini ifade ederek, "Olayda iki pilot yer alıyordu, her ikisi de güvende ve yaralanmadı. Bununla birlikte, ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

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        CENTCOM'dan açıklama

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AH-64 Apache tipi helikopterin, TSİ 02.33'te devriye gezdiği sırada Umman kıyıları yakınlarında düştüğü ifade edildi.

        Açıklamada, helikopterdeki 2 mürettebatın sağ kurtulduğu, bu askerlerin yaklaşık 2 saat içinde olay yerinden alındığı ve durumlarının stabil olduğu aktarıldı.

        Olayın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

        *Fotoğraf: AP

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