CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in, grup toplantısını saat: 13.30'da grup toplantı salonunda yapacağını açıklamasının ardından, gözler CHP'nin salı toplantısına çevrildi.

Kılıçdaroğlu'nun, grup toplantısını saat: 14.00'te genel merkezde yapacağını açıklaması sonrasında saat: 13.30'da Özel, grup toplantısı kürsüsünde yerini aldı. CHP Grup Başkanı Özel'in açıklamalarından başlıklar şöyle:

"Değerli milletvekillerimiz, çok değerli konuklar bugün 13.30'da bu kürsüde kim olacak günlerdir bu tartışıldı, bu konuşuldu. Bugün burada konuşmayı kendi adıma bir zafer olarak görmüyorum. Ancak CHP'nin seçilmiş genel başkanının burada konuşması, Dikmen Kapısı önünde toplanan insanların, sizlerin demokrasi sevgisindendir. Biz seçene, seçilene saygılıyız. O nedenle bugün burada olanlar çok kıymetlidir. Vazgeçmemektir, teslim olmamaktır ve bencil bir duyguyla değil bütün ülkenin duygularıyla davranmanın zaferidir; hepinizi kutluyorum.