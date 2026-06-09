Galatasaray'dan Dusan Vlahovic bombası!

10 MİLYON EURO MAAŞ + 5 MİLYON EURO BONUS

Juventus'un yıllık 8 milyon Euro'luk teklifini reddeden Sırp golcü için sarı-kırmızılıların 10 milyon Euro maaş ve takımda kaldığı her yıl boyunca 5 milyon Euro da bonus teklif ettiği iddia edildi.