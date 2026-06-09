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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Dusan Vlahovic bombası!

        Galatasaray'dan Dusan Vlahovic bombası!

        Victor Osimhen'in arkasında kaliteli bir yedek forvet almak isteyen Galatasaray'ın, Juventus'tan ayrılan ve bonservisi elinde olan Dusan Vlahovic'e dudak uçuklatan bir teklif yaptığı iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 10:21 Güncelleme:
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        Mauro Icardi'ye teklifini ileten ve oradan gelecek yanıtı bekleyen Galatasaray, bir yandan Arjantinli yıldızın yerine isimler bakmaya devam ediyor...

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        Bu doğrultuda İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı ve sarı-kırmızılıların Juventus'tan ayrılacak yıldız isme teklif yaptığı kaydedildi.

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        G.SARAY'DAN VLAHOVIC HAMLESİ!

        La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Galatasaray, Juventus'la yol ayrımına giden Dusan Vlahovic'e teklif yaptı.

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        10 MİLYON EURO MAAŞ + 5 MİLYON EURO BONUS

        Juventus'un yıllık 8 milyon Euro'luk teklifini reddeden Sırp golcü için sarı-kırmızılıların 10 milyon Euro maaş ve takımda kaldığı her yıl boyunca 5 milyon Euro da bonus teklif ettiği iddia edildi.

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        KOLO MUANI DE LİSTEDE

        Ayrıca Galatasaray'ın, bonservisi Paris Saint-Germain'de (PSG) bulunan Randal Kolo Muani'yle de ilgilendiği haberin detaylarında yer aldı.

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        26 yaşındaki santrfor geçtiğimiz sezon, 23 maçta 10 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve 1.162 dakika sahada kaldı.

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        Geçtiğimiz sezonu Tottenham'da kiralık geçiren Kolo Muani ise 31 maçta 5 gol - 4 asistlik katkı sağladı ve 2 bin 203 dakika forma giydi.

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