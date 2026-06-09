Birbirlerini vurdular... İki kardeşin kanlı düellosu!
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 20 yaşındaki Ferhat Y. ile kardeşi Cemal Y., arasında çıkan ve kavgaya dönüşen tartışmada, iki kardeş de silahına sarılıp birbirlerine kurşun yağdırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan iki kardeş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı
Giriş: 09 Haziran 2026 - 10:10 Güncelleme:
Mardin'de olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'nde meydana geldi. Ferhat Y. (20) ve kardeşi Cemal Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
İKİ KARDEŞ DE KURŞUNLARLA YARALANDI
DHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 2 kardeş de vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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İNCELEME BAŞLATILDI
Kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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